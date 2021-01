Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå gjenstår det å se om vi blir enige. Frp har en lang liste med ting vi mener er nødvendig, men vi er opptatt av å skape flertall der det er flertall for gode løsninger. Nå setter vi oss ned, så får vi se hva vi klarer å bli enige om, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK.

Mandag ble Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enige om å snakke sammen på invitasjon fra Ap.

Bakgrunnen er deres felles misnøye med regjeringas koronakrisepakke.

Frp ønsker mer til blant annet de permitterte, luftfarten og studentene.

– Vi registrert at regjeringa ar motvillig til å legge mer penger på bordet. Vi mener det er helt nødvendig. Vi har registrert at også andre partier har signalisert behov for forsterke tiltakene. Hvorvidt vi klarer å bli enige, gjenstår å se, sier Jensen.

– Kan ikke sitte og se på at arbeidsplassene går over ende

Sammen kan de fire største opposisjonspartiene danne flertall på Stortinget, og dermed få gjennomslag for sin eventuelle krisepakke.

– For Frp gjelder bare én ting: Bidra til et flertall som kan gjøre hverdagen litt bedre for bedriftene våre og alle de familier som nå opplever en veldig krevende situasjon, sier Jensen.

– Hva har endret seg siden november, da dere støttet regjeringas krisepakke?

– Regjeringa har strammet ytterligere inn og stengt Norge ytterligere ned. Det får selvfølgelig store konsekvenser for en hardt prøve serveringsbransje, for eksempel. Vi kan ikke bare sitte og se på at disse arbeidsplassene går over ende.

Krever mer penger til lavtlønnede

– Det må bli en mer rettferdig og treffsikker ordning, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han sier Aps viktigste krav er at den «sosiale profilen» blir ivaretatt, slik at de med lave lønninger får en høyere kompensasjon når de blir permittert.

Støre er opptatt av at krisepakka treffer bedriftene som er rammet, og at selvstendige næringsdrivende også dekkes av ordninga.

– Så stiller Arbeiderpartiet alltid som viktig krav at de som får støtte ikke bør ta ut store utbytter og si opp folk i perioden, sier Støre.

– Tror vi kan bli enige

Ifølge Støre er det nødvendig å bruke mer penger når regjeringa har stengt Norge ytterligere ned.

– Da må det følges hånd i hånd av tiltak som gjør situasjonen bedre for dem som rammes.

Han trekker spesielt fram unge som har mistet jobben på grunn av strenge smitteverntiltak.

– Ingen skal stå alene og tiltakene må vare så lenge krisa varer, sier Støre.

Denne uka skal partiene diskutere. Håpet er konkrete forslag som skal stemmes over i Stortinget neste uke.

– Jeg tror vi kan bli enige om dette. Det er i hvert fall grunn til å prøve.

– Jeg opplever at vi har hatt en god dialog på tvers av partiene og skillelinjene som skiller oss. Det er en kvalitet ved Stortinget, og den benytter vi oss av nå.

Høyre frir til Frp med nye tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier regjeringa kommer med en ny krisepakke januar. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier det er helt «naturlig at partiene på Stortinget snakker sammen, og at de er engasjert i den alvorlige krisa vi står i».

– Samtidig jobber regjeringa med en omfattende pakke. Den kommer i løpet av januar, sier Sanner til NRK.

Han sier januarpakka både handler om forlengelse av eksisterende tiltak, «men også nye tiltak som vi mener er nødvendige for situasjonen vi når står i».

– Vi har et godt samarbeid med Fremskrittspartiet og har blitt enige om hele budsjettet for 2021. Når regjeringa allerede i januar legger fram en omfattende pakke, er det naturlig for oss å sette oss ned med Frp, og se om vi kan enige om også disse tiltakene, sier finansministeren.

Forlenget permitteringsordninga til sommeren

Opposisjonen på Stortinget var misfornøyd med krisepakka Frp og regjeringa ble enige om 16. november i fjor.

Arbeiderpartiet mente at krisepakka var for kortsiktig. SV etterlyste krav om at penger fra koronapakka ikke skulle gå til bonuser eller utbytte, og Rødt mente at krisepakka var usosial.

Mandag morgen utvidet regjeringa permitteringsordninga med to måneder fram til 1. juli. Det skjedde etter at opposisjonen hadde varslet at de ville presse gjennom en forlengelse i Stortinget.

Utvidelsen betyr at perioden utvides for arbeidstakere som ellers ville falt ut av ordninga, fordi de har vært permittert i ett år.

Rundt 61.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge. Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra et halvt år til ett år (26 til 52 uker), skriver NTB.

Over halvparten av de permitterte nærmet seg ettårsgrensen og risikerte dermed å bli sagt opp.