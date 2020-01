Frp med snuoperasjon om omstridte ulveflokker – Ap får avgjørende rolle

– Vi har vært uenige i en del av de beslutningene som regjeringen har kommet med når det gjelder rovdyrforliket og om det blir fulgt opp i tråd med det som Stortinget har ønsket, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til NRK.

Med Frp ut av regjeringen kan Stortinget snu seg mot regjeringen, slik at Mangenreviret og Rømskogreviret blir felt.

Hvis Sp og Frp får med seg Ap på å felle ulveflokkene, vil de få flertall mot regjeringen i Stortinget. Arbeiderpartiet sier til NRK at de ikke har tatt stilling til stortingsforslaget fra Senterpartiet om felling av de to flokkene.

Denne tispa ble skutt i Sverige for noen år siden. Sverige har fire ganger så mange ulver som Norge. Rømskogreviret er halvt norsk og halvt svensk. Frp kan nå finne andre samarbeidspartnere i Stortinget for å få felt reviret. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

– Fremskrittspartiet er veldig tydelig på at vi ønsker å ha en rovdyrforvaltning og at man skal kunne gjøre det lokalt. Derfor har vi også sagt at vi ønsker å følge rovviltnemndene og de anbefalingene de kommer med, sier Hoksrud.

Stortinget kan avgjøre

Rovviltnemndene vedtok i fjor å ta ut både Mangen- og Rømskog-flokken denne vinteren, men Klima- og miljødepartementet sa 31. desember i fjor nei.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen har overkjørt lokale ønsker i ulvespørsmålet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Begrunnelsen for dette var at departementet ikke mente det var lovhjemmel for vedtaket.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum synes det er bra hvis Frp vil gi Sps forslag støtte, men han lar ikke sjansen gå fra seg til å påpeke at partiet lenge har «vært med i en regjering som har ønsket mer ulv».

– Regjeringen har overkjørt lokale ønsker, og når man glemmer å høre på folk, så blir det konflikt, sier han.

Elvestuen: – Strider mot loven

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier til NRK at det ikke er hjemmel for å felle Mangen- eller Rømskogreviret og mener Senterpartiets forslag strider mot loven.

– At Senterpartiet og Fremskrittspartiet nå ønsker en omkamp på dette, endrer ikke vår vurdering. Som statsråd må jeg følge norsk lov, og det vil være oppsiktsvekkende og uklokt av Stortinget å gi instrukser som strider mot loven, sier Elvestuen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier det ikke er hjemmel i loven for å felle Mangen- og Rømskog-flokken. Foto: Ole Berg-Rusten

Rømskogreviret er halvt norsk og halvt svensk. På svensk side har man ikke felt ulv på to år, fordi myndighetene mener flokken er viktig for landets ulvestamme.

Å imøtekomme Sverige er også noe som ble fremhevet av Klima- og miljødepartementet, da de sa nei til felling av de to flokkene.

Norge har nasjonal handlefrihet til å ta ut denne flokken, mener Slagsvold Vedum. Han frykter ikke at et eventuelt norsk uttak av Rømskogreviret vil skape vondt blod mellom Norge og Sverige i rovdyrpolitikken.

– Det er knapt noe annet land vi har bedre samarbeid med enn Sverige, og det kommer vi vil å fortsette å ha uansett, sier Slagsvold Vedum.

– Avgjort

Ulvefamiliene i Rømskog og Mangen, som Senterpartiet tar opp, er avgjort og juridisk avslått allerede, mener Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet sier han håper Arbeiderpartiet ikke senker seg ned på «Sp sitt populistiske og ekstreme ulvestandpunkt.»​​​​​​​ Foto: Naturvernforbundet

– Vi frykter stadig nye omkamper, men håper Arbeiderpartiet vil være mer redelig, rakrygget og naturvennlig enn å hoppe på Senterpartiet sin til nærmere utryddingspolitikk på ulv, sier Håpnes, og legger til:

– Vi håper virkelig ikke at Ap senker seg ned på Sp sitt populistiske og ekstreme ulvestandpunkt.

Senterpartiet har støttet at Norge skal reetablere ulv i norsk natur, men de vil begrense det til tre flokker, inkludert grenserevir. Partilederen erkjenner at det kan bli problemer med innavl og hybriddyr med så få dyr, men at det finnes løsninger.

– I Sverige har man transportert ulv med bil fra nord til sør, trekker Slagsvold Vedum frem som eksempel.