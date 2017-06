Frp brukte bilbrann-bilde fra selvantent bil i Bulgaria

Et bildesøk NRK har gjort på internett viser at bildet Frp har brukt i Facebook-innlegget (se under) er et gammelt bilde.

Det bulgarske bildebyrået Bulphoto agency opplyser til NRK at det er tatt i Bulgarias hovedstad Sofia 13. oktober 2009.

Fotografen som tok bildet, Emil Djumailiev, sier til NRK at bilen eksploderte i flammer i krysset mellom bulevardene Academic Ivan Geshov og St. George Sofiiski.

– Ifølge den foreløpige informasjonen, tok bilen fyr av seg selv. Føreren kom seg ut av den brennende bilen og forlot stedet uten å vente på brannvesenet eller på politiet, sier Djumailiev til NRK.

– Tror folk flest forstår

Fremskrittspartiet opplyser at de har kjøpt bildet gjennom det samme bildebyrået som de kjøper mange av illustrasjonsbildene de bruker på Facebook.

– Hensikten var å illustrere aktuelle hendelser sammen med et politisk budskap. I denne konteksten er det uvesentlig hvor bildet er tatt, sier informasjonsleder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Kristian P. Larsson, til NRK.

Han avviser at det er problem at bildet viser en bil som har tatt fyr av seg selv, når innlegget handler om biler som blir påtent.

– Jeg tror folk flest forstår at vi ikke er en nyhetsredaksjon med egne nyhetsfotografer, men at vi illustrerer flesteparten av våre politiske «plakater» på Facebook med kjøpte bilder, sier Larsson.

Elleve biler påtent

Til sammen elleve biler ble trolig blitt påtent i Oslo natt til tirsdag og natt til onsdag.

Natt til tirsdag brant først to biler på Mortensrud og deretter en på E6 på Høybråten.

Natt til onsdag brant det først i to bilder på Furuset og et par timer senere i Herslebs gate i bydelen Gamle Oslo.

Så langt er ingen pågrepet for å hat tent på bilene. Oslo-politiet sier at de ser alvorlig på sakene og har satt inn store ressurser på å finne de som har tent på.

Seks biler brant opp i Herslebs gate natt til onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sier brannene skyldes innvandring

Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, sier at brannene er et resultat av innvandring.

– Grunnen er den massive innvandringen til Norge, til tross for advarsler vi har kommet med, sier han og legger til at vi kan vente oss mer av dette hvis Arbeiderpartiet kommer til makten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar avstand fra uttalelsene og sier at brannene skjedde mens Frp har justisministeren.

– Dette er kjent kost fra Frp og så usaklig at jeg bare avviser det, sier Støre.