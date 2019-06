Slik starter Kim Friele sitt foredrag på politihuset i Oslo.

Hun forteller at da hun vokste opp hadde de en bok skrevet av en lege. Og at en kvinne som liker en annen kvinne vil risikere pletter i ansiktshuden, nedsunken livmor og lignende.

– Det var med andre ord ikke mye klok kunnskap å få.

– Jeg satt på denne benken ved Nationaltheatret i to år, og felte mange tårer.

Friele sier at homofili handlet om tre s-er: Synd, sykdom og straff.

– Et svart hull

– Denne godteposen er det ingen godter i, svarte jeg da det kom en mann inn på lugaren en dag. Dette var jo en grei måte å si det på.

Det var ingen undervisning, ingen ting på finne om homofili noe sted da hun vokste opp. Hun kaller det et svart hull.

Når hun ble med i forbundet av 1948 skjønte hun at de ikke kunne holde på slik de gjorde, det var ikke populært å åpne dørene slik hun foreslo. De fleste ville holde det skjult.

Men hun stod på.

Politiet var barn av sin tid

Kirken trakk ikke tilbake uttalelse om at homofili var en fare av verdensdimensjoner før langt utpå 70-tallet.

Friele trekker også frem den såkalte paragraf 213, og dette bidro til at det var flest menn som kom i kontakt med politiet.

–Jeg var den eneste åpne homofile, i organisasjonsform, fra 1963 til 1973.

På arbeidsplassen var hun helt åpen om sin legning.

Fordel å være kvinne når det gjaldt å være homofil

I 1965 fikk hun sin første kronikk på trykk i Dagbladet, og hun slapp til i andre aviser også.

Da sognepresten gikk hardt ut mot at de hadde en «pervers» i sin kommune, gikk Frieles mor ut mot presten og sa at han burde snakke om det han kunne noe om nemlig «Vår herre».

Hun fikk støtte hjemmefra i 60-årene, men det var enkelte autoriteter i samfunnet.

Tre autoriteter i samfunnet

Hun nevner prestene med synden, psykiaterne som hadde monopol på friskt og sykt, og Stortinget som mente at samfunnet måtte beskyttes basert på psykiaterne som spredte budskapet om at homofili var en sykdom.

– Og dermed var det naturlig at politiet ble påvirket av dette, sier hun.

– Jeg vil understreke at vi må være opptatt av tiden i dag, se fremover, og glede oss over at politiet har gravd i historien.

Hun understreker at hun setter umåtelig stor pris på at politiet i dag sier unnskyld.

Men hun trekker frem at det har vært mangelfull utdannelse i politiet hva gjelder holdninger til homofile, og det samme gjelder på både lærer- og sykepleierutdanningen.

Det var forbud mot åpent homofile i forsvaret. Og du ble dimittert om du ble «outet» i rekrutten, med romertall UD-2 i vernepliktsboken som betyr «seksuell avviker – mentalt forstyrret».

Noen menn møtte opp i skjørt da de skulle innrulleres

Hun sier at det var en skam at folk som tjente landet sitt skulle kunne stemples som «mentalt forstyrret». Og dette kjempet hun mot.

Det var paragraf 213 hun kjempet mot, og hun kaller det paragrafen de «ikke turte å bruke, men heller ikke avskaffe».

I 1973 kom Gerd Brantenberg ut av skapet, og publiserte boken «Opp alle jordens homofile".

Dermed var det to kvinner som kjempet mennenes sak.

– Mennene hadde en annen kultur enn oss lesbiske

Friele sier at de lesbiske i langt større grad var «usynlige», og derfor tror hun at det er langt flere menn som har vonde opplevelser.

Politiet skal være for alle

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kristin Kvigne sier at det også etter opphevelsen av paragraf 213 i 1972 fortsatt har vært dårlig behandling av homofile fra politiets side.

–En unnskyldning forplikter, og det er derfor fint å se kontrasten mellom behandling av homofile før og nå, sier Kristin Kvigne.

Politiet i Norge var i 2014 først i Europa med å flagge med prideflagget. Nå vil politiet vise at de er ett politi, for alle.

– Det er fortsatt et stykke igjen, vi er ikke ferdige en gang for alle.

Kvigne takket også, på vegne av hele politiet, Kim Friele for hennes utrettelige innsats.

Bård Stensli hyller også Kim Friele for hennes innsats.

Bakgrunn

Bakgrunnen for foredraget er at norsk politi ber homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange har blitt utsatt for – og for frykten politiet var med på å skape.

Tidligere denne uken uttalte homohistoriker Svein Skeid til NRK at han kom til å gråte om politiet ba om unnskyldning for behandlingen av homofile gjennom årene.

Unnskyldningen kommer i forbindelse med et Pride-seminar fredag, på Prideukens åpningsdag.

– Politiet har siden slutten av april i år planlagt en samling for politiansatte, politistudenter og inviterte gjester, hvor vi ønsker å be homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under, heter det i en pressemelding.

Under arrangementet på politihuset i Oslo fredag holder forfatter og aktivist Karen-Christine «Kim» Friele foredrag. I tillegg blir det innlegg fra blant andre avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet og konstituert. politimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt.

– Politiet vil under åpningen anerkjenne at det er blitt begått feil gjennom historien, at vi er et annet politi i dag og at vi har mange læringspunkter. Læringen er spesielt knyttet opp mot transpersoner og LHBTQI-mennesker som har med seg andre kulturer enn den norske. Begge disse gruppene er utsatt for hatkriminalitet, skriver Oslo politidistrikt.

Under Oslo Pride skal politiet være synlig, og de deltar med stand i Pride park fra 19. til 22. juni. I tillegg deltar politiet i paraden under parolen «Ett politi – for alle».