Politiet ber homofile om unnskyldning for urett og trakassering

– Jeg sa jeg kom til å gråte om de ba om unnskyldning, og det kjenner jeg at jeg er i ferd med å gjøre, sier homohistoriker og Oslo-guide, Svein Skeid.

Han har i mange år ønsket at politiet skal si unnskyld for behandlingen av homofile gjennom årene. I dag fikk han se det oppfylt.

Svein Skeid, homohistoriker Foto: Margrete Konstad / NRK

«Politiet har siden slutten av april i år planlagt en samling for politiansatte, politistudenter og inviterte gjester, hvor vi ønsker å be homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under», skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Samlingen de referer til er et foredrag med Kim Friele på politihuset i Oslo, for å markere åpningen av Pride-feiringen.

Svein Skeid mener dagens unnskyldningen er på høy tid.

– Jeg har ventet på dette i 25 år. De flotte homofile politimennene som har jobbet med dette, Bård Stenslid og Ulf Ruus Larsen, sier det har vært en machokultur i politiet. Noe av den kulturen har definitivt blitt sittende i veggene, sier Skeid.

Kommer etter amerikansk unnskyldning

Forrige uke ba politiet i New York om unnskyldning for hvordan de opptrådte i Stonewall-opprøret på slutten av 1960-tallet. Et raid mot en homsebar i New York, ga startskuddet som utløste kampen for homofiles rettigheter.

Opprøret i New York i 1969 Foto: Offentlig domene

Flere i homomiljøet i Norge har ønsket at norsk politi skulle gjøre det samme.

– Det er på tide, 50 år etter Stonewall, at også det norske politiet tar et oppgjør med dette. For vi som var ofre, noen av oss lever fortsatt med den ydmykelsen og de krenkelsene, sier Skeid.

Alvorlig kvestet

Han ser det som en del av en helingsprosess. En unnskylding vil være en lettelse for ofrene og gjøre det letter for dagens homofile å anmelde overgrep.

– Jeg kommer nok til å gråte en skvett, for dette er noe jeg har ønsket i mange, mange år.

Kjell Erik Øie var en av lederne for homobevegelsen i Norge på 80-tallet. Han forteller at mange homofile på den tiden opplevde trakasseringen av politiet som krenkende.

– Dette var folk som sleit mye i utgangspunktet, og som fikk enda dårligere selvtillit av at politiet ikke bare lot være å ta dem på alvor, men faktisk trakasserte dem. Hvis de menneskene som lever i dag, ser et behov for å få en oppreisning, så synes jeg de skal få det, sier Øie.

– Hvordan opplevde homofile måten de ble behandlet på av politiet?

Kjell Erik Øie var sentral i homobevegelsen i Norge Foto: John Andresen

– Jeg har aldri opplevd det selv. Men jeg vet at folk som var i parker og traff andre homofile der, de opplevde at politiet kom, satte på blålys, jaget folk ut av parkene og skapte panikk.

Politiet tok heller ikke på alvor at andre kom til de samme stedene og trakasserte og til og med slo ned homofile, forteller han.

– Jeg har møtt folk som har blitt alvorlig kvestet etter å ha vært ute i parkene på 80-tallet. Det er klart det gjør noe med deg som menneske, og når ikke engang politiet, som skal ivareta sikkerheten din, tok det på alvor, men tvert imot var med på noe av trakasseringen, så var det veldig vanskelig og vondt for mange, sier Øie.

– Oppfører seg bra nå

Brita Møystad Engseth er filmviter og journalist. Hun synes det er viktigere å se på hvordan politiet oppfører seg nå, i sin samtid.

Brita Møystad Engseth er filmviter Foto: Karen Sveen / NRK

– Politiet i Norge har vært et eksempel til etterfølgelse når de møter opp i homotoget i full uniform, pynter seg og støtter arrangementet. Det er jo minst like viktig som å innrømme gamle synder, sier hun.