– Det New York-politiet gjorde var galt, rett og slett. Handlingene og lovene var diskriminerende og undertrykkende. Jeg ber om unnskyldning for det, sa politimester James O'Neill under et møte med pressen i politiets hovedkvarter.

Unnskyldningen kommer få uker før 50-årsmarkeringen av det såkalte Stonewall-opprøret i New York.

Markeringen er ventet å bringe flere millioner ut i gatene i år der 50-årsdagen faller sammen med årets Pride-parade i New York.

The Stonewall Inn – stedet der opptøyene startet for 50 år siden – er blitt et nasjonalt landemerke. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Tre dager med opptøyer

Natt til 28. juni 1969 gjennomførte politiet et raid på Stonewall Inn, en bar i Greenwich Village som var populær blant homofile menn og lesbiske.

På den tiden var homoseksualitet forbudt i New York og de fleste homsebarer, inkludert Stonewall Inn, var drevet av mafiaen.

Politiet gikk hardt til verks da de stormet baren, og en del av gjestene kjempet mot.

– Under kampene mot politiet i New York den gangen var det utgruppene som ledet an. Transvestittene, dragdronningene og selvidentifiserte lærmenn stod i første rekke mot politiet, sier den norske homo-historikeren Svein Skeid til NRK.

Resultatet ble tre dager med gatekamper og oppmerksomhet i media, noe politiets overgrep mot homoseksuelle ikke hadde pleid å få.

– Stonewall var hendelsen da homoseksuelle endelig reiste seg og kjempet mot på en måte de aldri hadde gjort i New York før, sa Charles Kaiser, forfatteren av «The Gay Metropolis», til The Guardian for tre år siden.

Politimester i New York, James O'Neill, får kritikk for at politiet ikke har kommet med unnskyldningen før. Foto: Bebeto Matthews / AP

Første parade

Etter at gatekampene hadde roet seg, ble det den påfølgende helgen arrangert en protestmarsj i New York.

For første gang viste homoseksuelle seg frem som gruppe og paraderte gjennom gatene fra Greenwich Village til Central Park.

– Mens vi marsjerte kom folk ut på gatene og ropte til oss. «Queer, fag, dyke, lezzie». Jeg så homser som holdt taler underveis for første gang, sa Stormé DeLaverie, en av dem som marsjerte for 50 år siden da hun fortalte om hendelsene i 2014.

Året etter – i 1970 – ble det arrangert en marsj i New York på årsdagen for opptøyene. Det var den første organiserte paraden av homofile.

– Viktig også i Norge

Svein Skeid kom ut av skapet i 1972, samme år som lovforbudet mot mannlig homofili ble opphevet. Foto: Privat

Svein Skeid sier at det som skjedde i New York sommeren 1969 var viktig også for norske homofile, selv om han peker på at oppfatningen om homofile uansett var i endring på den tiden.

– Det var også en del av tidsånden. Hele 60-tallet var en brytningstid på alle mulige måter i samfunnet, også når det gjaldt homofile,

Skeid sier at første gangen Stonewall ble markert i Oslo var i 1974.

– Den gang kalte vi det for homodagen. Det å kunne ha en dag, en dato, var veldig viktig for oss den gangen, sier Skeid.

Hendelsene i New York for 50 år siden har fått følger også i Oslo i år. Årets Oslo Pride er flyttet en uke frem i forhold til tidligere år for ikke å kollidere med markeringene i New York.