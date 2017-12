Fredsprisvinneren vil ikke kritisere Erna Solbergs manglende applaus

– Jeg så mye applaus, jeg, sier Beatrice Fihn smilende mot Erna Solberg.

Det vakte reaksjoner da statsminister Erna Solberg lot være å klappe enkelte av gangene applausen runget fra de andre gjestene under fredsprisutdelingen i Oslo rådhus i går.

Blant annet unnlot Solberg å applaudere da Fihn kom med indirekte kritikk av land som Norge.

– Til de landene som tror de er beskyttet av atomvåpenparaplyen: Deres støtte til atommaktene gjør dere ikke mindre skyldige i ødeleggelsen av andre i deres navn, var Fihns tydelige beskjed da hun talte etter å ha mottatt Nobels fredspris i går.

Solberg bekreftet overfor NRK etter seremonien at det var bevisst at hun hadde unnlatt å applaudere på enkelte punkter.

– Følte energien fra rommet

Dette gjentar hun i dag og presiserer at hun kun lot være å applaudere når Fihn sa noe Solberg er grunnleggende uenig i.

– Jeg applauderte, det var bare to punkter i hennes tale jeg ikke klappet for. Det er de to punktene hvor vi er uenige. Jeg mener at dersom du klapper spontant for en tale, er det fordi du støtter det som sies. Jeg støttet ikke de to punktene, og jeg synes det er en ærlig og redelig oppførsel, sier Solberg.

På spørsmål om hva Fihn synes om Solbergs manglende applaus, vil ikke ICAN-lederen kritisere statsministeren.

– Det var flott å se hele publikummet som var til stede. Jeg følte virkelig energien fra rommet, fra alle støttespillerne og fra de mange nordmennene som var der. Det var fint å se, og jeg var veldig glad for å ha deg der, sier hun henvendt til Solberg.

TAKKER NORGE: «Tusen takk til deg og det norske folk for en utrolig varm velkomst. Vi ser frem til å jobbe sammen med Norge for å eliminere alle atomvåpen,» skrev Beatrice Fihn i gjesteboken. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Solberg: – Nedrusting haster

ICAN har fått Nobels fredspris for å ha løftet frem de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin viktige innsats for å få på plass et traktatfestet forbud mot atomvåpen.

Ingen av landene som har atomvåpen, støtter forbudet, og det gjør heller ingen av Nato-landene. Solberg har flere ganger gjentatt at så lenge det er atomvåpen i verden, må også Nato ha atomvåpen.

Mandag morgen tok statsministeren imot ICAN-lederen til et frokostmøte i Statens representasjonsbolig.

MØTTES TIL FROKOST: Erna Solberg hadde invitert ICAN-ledelsen til frokostmøte mandag morgen. Der diskuterte de hvordan de kan jobbe sammen om nedrusting. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Etter møtet konkluderer de to med at de fortsatt er enige om målet om en verden fri for atomvåpen, men uenige om veien dit.

– ICAN har spilt en viktig rolle for å mobilisere sivilsamfunnet for å nå målet om en verden fri for atomvåpen. Vi har hatt en god diskusjon om hvordan vi kan oppnå det, med de ulike synene vi har på hvordan vi skal klare det, sier Solberg.

– Dette trenger internasjonal oppmerksomhet, og det haster. Nord-Koreas atomprogram og provokasjoner minner oss på de utfordringene disse våpnene er for den globale sikkerheten.

Solberg understreker at norske myndigheter er «dypt bekymret» over de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen, men gjentar at Norge ikke vil signere traktaten som forbyr atomvåpen.

– Vi kan ikke signere en traktat som svekker Natos forsvarsevne. Vi har i dag diskutert hvordan vi kan finne felles veier for å samarbeide videre, slik at vi kan nå målet, sier hun.

Fihn: – Vi skal legge press på Norge

ICAN-leder Fihn varsler at hun ikke kommer til å la Norge være i fred.

– Vi har ulike meninger, men Norge har tradisjonelt hatt en lederrolle og er en humanitær supermakt. Det haster å avskaffe atomvåpen, og atomforbudet er veien vi må gå, sier Fihn.

– Vi skal fortsette å jobbe sammen, og vi skal fortsette å legge press på den norske regjeringen for å få den til å signere forbudet.