• Maiuran Loganathan jobber med å utvikle en idé for å løse problemer for universitetsstudenter.

• Det er en nedgang i antall unge som ønsker å starte egen bedrift, og færre søker om patenter og varemerke- og designregistreringer.

• Henrik Müller-Hansen er suksessfull gründer av Gelato, og har etablert en plattform for å redusere klimautslipp og kostnader ved trykking og distribusjon.

• Jens Aarre Seip, en annen gründer, har utviklet Curipod, en interaktiv undervisningsplattform.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.