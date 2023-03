– Vi passer på hverandre, ikke bare som lagkamerater, men vi er venner også, sier 13 år gamle Mert Emi Cirak i flomlyset hos Hasle-Løren Idrettslag.

Mert Emi Cirak drømmer om å spille for Real Madrid på Santiago Bernabéu Stadion. Foto: Usman Ali / NRK

Og klubben vil passe på alle. Sånn at alle kan være med uansett om de har råd eller ikke.

– Barn skal ikke lide hvis noen har dårlig råd, sier Viggo Anthonsen som både er trener og styreleder i Hasle-Løren.

Stort problem i hele Oslo

Men det er ikke bare i Hasle-Løren IL at de merker at flere familier har dårligere råd.

– Vi har jo idrettslag i Oslo nå hvor over 50 prosent av foreldrene ikke kan betale, sier Magne Brekke i Oslo idrettskrets.

For at det ikke skal ramme barna, får klubbene støtte fra flere steder. Både kommunen, staten, bydelene og ulike fond.

Generalsekretær i Oslo idrettskrets Magne Brekke sier at selv i klubber der det er veldig billig å delta så er det mange som ikke kan betale. Foto: Usman Ali / NRK

Men det er en jungel av ulike ordninger, og kretsen vil ha en løsning hvor de fordeler mer av pengene selv.

– Vi vet hvor skoen trykker, sier Brekke.

De mener klubbene skal fokusere på treninger og aktiviteter, ikke søknader og skjemaer.

– Ordninger der klubber og foreldre må søke sammen kan minne om en fattigkasse, sier Brekke.

Det er stigmatiserende, mener han.

Han sier idretten selv allerede har gode modeller for å fordele penger til de klubbene som trenger det aller mest.

Idrettslag som Hasle-Løren burde får mye mer støtte uten å begynne å telle barn og rapportere på barn, mener Oslo idrettskrets. Foto: Usman Ali / NRK

Regjeringa satser på enkle ordninger

I februar sa kultur- og likestillingsministeren til VG at overskuddet fra Norsk Tipping på 100 millioner skal gis til breddeklubbene.

– Vi forstår idrettens behov for midler som de lett kan få tak i og bruke der det trengs mest, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK.

Ministeren sier de jobber med å finne en enkel måte å fordele pengene på. Og at hvordan den løsningen blir skal være klar i mai.

– Det er veldig viktig at barn og unge får fortsette å drive med idrett, også nå når vi opplever at ting blir dyrere, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset/NRK

Prøver å hjelpe alle

Viggo Anthonsen i Hasle-Løren deler gruppa i to før trening. Men er opptatt av at det ikke skal være noe skille mellom barna ellers.

Hver uke trener Viggo Anthonsen 160 barn. Ett lag hver dag, sju dager i uka. Han kan navnene på alle spillerne. Foto: Usman Ali / NRK

I fjor var det første gang at Hasle-Løren brukte opp alle pengene de fikk av bydelen. Det har aldri skjedd før.

– Det var ikke sånn for noen år siden. Det er kanskje flere som har dårlig råd, sier Anthonsen.

Klubben holder til i bydel Bjerke hvor alle idrettslagene får 200.000 kroner hver fra bydelen i året.

Klubben fikk også dekket overskridelsene av bydelen, men mener likevel at det er en utfordrende situasjon.

Fotballdrømmen skal få leve

– Det er utrolig viktig at vi fortsetter å få den støtten vi får, og kanskje at den økes også. For jeg tror ikke det er et problem som blir borte, sier Anthonsen.

Han vil gjerne holde liv i drømmene til spillerne sine. Og akkurat nå drømmer nesten alle på laget om å bli fotballproff, sier han.

– Jeg har lyst til å bli profesjonell fotballspiller, men jeg vet at det er veldig vanskelig, sier Noah Lilleaasen.

Favorittspilleren til Noah Lilleaasen (13) er Reece James på Chelsea. Foto: Usman Ali / NRK