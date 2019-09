Fra ekskursjoner for avholdsfolk til en av verdens største reisearrangører

Thomas Cook ble natt til mandag begjært konkurs etter at forhandlingene med kreditorene kom i mål.

Det betyr at det er slutten for en av verdens største reisearrangører. Selskapets historie går helt tilbake til 1841, da den britiske gründeren Thomas Cook etablerte et av verdens første reisebyrå.

Baptisten Cook var kjent som avholdsmann, og startet karrieren med å arrangere lokale togturer fra Leichester hvor han grunnla reiseselskapet i 1841. Som tidligere predikant så han en mulighet til tilby ekskursjoner til blant annet arbeiderklassen.

Den første togturen gikk fra Leichester til Loughborough, og var en ekskursjon for avholdsmennesker. Han så en mulighet til å utnytte den stadige utbyggingen av den britiske jernbanen.

Derfra ble reiserutene utvidet, og Cook solgte etterhvert togturer fra Leicester, Nottingham og Derby til Liverpool. I 1946 startet han med arrangerte rundreiser med tog til Skottland, noe som raskt ble en lønnsom virksomhet.

Hvem var egentlig Thomas Cook? Du trenger javascript for å se video.

Fra togpioneer til pakkereiser

Cooks rundreiser ble raskt starten på det mange anser som moderne turisme. Det som startet med lokale togreiser, utviklet seg etter hvert til pakkereiser, og til det som de siste tiårene har vært en av verdens største reisearrangører.

1855: Thomas Cook utvider togrutene til først Paris og senere flere europeiske byer.

1865: Etter at sønnen John Mason Cook kommer inn i selskapet, åpner de sitt første reisebyrå i Fleet Street i London.

1873: Sønnen har store, internasjonale ambisjoner for selskapet og arrangerer den første jorda rundt reisen, markedsført som «London til London». Han tok selv over selskapet seks år senere, før hans tre sønner arvet «Thomas Cook and sons» etter hans død.

1919: Himmelen åpner seg på starten av 1900-tallet, og selskapet oppdager at det ligger muligheter i ny bransje, nemlig flybransjen. Allerede i 1919 starter «Thomas Cook and sons» å arrangere turer som går under navnet «pleasure trips by air». Sønnene legger også til sosiale aktiviteter til reisene de tilbyr, som for eksempel vintersport.

1928: «Thomas Cook and sons» blir solgt til de belgiske eiere av Orientekspressen. Selskapet blir en del av det statlige, britiske jernbaneselskapet British Railways under andre verdenskrig for å redde det fra okkupasjon. Årene etter krigen blir for alvor perioden hvor turismen blomstrer i Storbritannia, og pakkereiser blir en stor del av britisk turisme. På dette feltet blir Thomas Cook regnet som en pioner.

1972: Selskapet får nye, private eiere. I årene fremover er det flere sammenslåinger og overtakelser av selskapet i en bransje i stadig utvikling og med voksende konkurranse. I 1992 blir selskapet kjøpt av Tysklands tredje største bank «Westdeutsche Landesbank», og i 1999 dannes flyselskapet «Thomas Cooks airline business».

Kilder: BBC, The Guardian, Britannica, NTB.

En av verdens eldste turoperatør Thomas Cook er konkurs. Foto: Anja Strønen / NRK

Store utfordringer

I takt med digitaliseringen og fremveksten av lavprisselskaper har både flybransjen og pakkereiseoperatørene opplevd et taktskift med stadig mindre marginer for å være konkurransedyktige i et prissensitivt marked.

I 2007 ble selskapet fusjonert med «MyTravel Group» og blir til Thomas Cook Group. I 2011 holdt selskapet på å gå konkurs med en stadig voksende gjeld, men ble reddet av utlånsbanker.

Selskapet eier i dag flere nasjonale reisearrangører, fire flyselskaper og en hotellkjede. I tillegg samarbeider de med rundt 3000 hotelleiere verden over.

Etter at forhandlingene brøt sammen natt til mandag har rundt 600.000 passasjerer strandet. Rundt 6000 nordiske reisende ble rammet mandag, hvor 457 av dem reiste med Ving, et av Thomas Cooks datterselskaper. Manag kveld ble det kjent at Ving flyr som normalt fra tirsdag morgen.