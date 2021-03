30-åringen startet sin forklaring mandag. Da fortalte hun om oppveksten. studiene og kontakten med Islam Net og Profetens Ummah.

Hun reiste til Syria etter å ha giftet seg med islamisten og fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Hun har forklart at hun forventet et liv med relativt stor frihet og kontakt med familien sin, men at virkeligheten ble en helt annen.

Hun ble satt til å lage mat og vaske klær, ble tvunget til å gå i svart nikab og ble ofte låst inne i huset alene eller sammen med andre.

Tirsdag fortsatte kvinnen sin forklaring. Hun skalv i stemmen mens hun fortalte om seksuelle overgrep, vold og tvang.

– Turte ikke å si hvordan jeg hadde det

Kvinnen sier hun bare fikk lov til å kontakte familie og venner mens Vasquez var til stede.

– Da folk spurte om hvordan jeg hadde det, så turte jeg ikke si hvordan jeg hadde det. Jeg sa bare jeg hadde det bra, sier hun.

I tillegg til å ha lagt til rette for at Vasquez kunne delta i kamphandlinger, mener påtalemyndigheten at hun har uttalt seg positivt om IS til kvinner i Norge for å få dem til å reise til Syria og gifte seg med fremmedkrigere.

Norsk-chilenske Bastian Vasquez var med på væpnede oppdrag og flere propagandavideoer for IS. Han døde i Syria i april 2015. Foto: Skjermdump

I tiltalen heter det at tre av venninnene hennes dro til Syria, giftet seg med IS-krigere og fikk barn.

Kvinnen hevder at flere av meldingene ble sendt for henne.

Ifølge bevisoppgaven flyttet kvinnen nesten 30 ganger, og bodde på over 20 forskjellige steder i løpet av seks år. Hun ble flere ganger plassert i såkalte «kvinnehus».

Hun har bodd sammen med Aisha Shezadi Kausar, som ble kjent gjennom en debatt om nikab i Norge, og to søstre fra Bærum. Kausar var også gift med Vasquez.

Brast i gråt

På et tidspunkt reiste kvinnens far til Syria for å møte datteren. Hun forteller at hun ikke kunne snakke fritt med faren, og at Vasquez skal ha truet med å skyte ham.

– Før pleide jeg ikke å gråte så lett, men da jeg fikk være med pappa brast jeg i gråt. Han skjønte da at jeg ikke ville være der, sier hun.

Kvinnen ville også besøke familien sin ved grensen, men mener Vasquez prøvde å lure dem inn i Syria.

– Jeg skjønte at pappa ikke kom til å komme hjem om jeg ikke var stille. Jeg ville ikke ta fra familien min enda et medlem, de hadde allerede mistet en søster og en datter, sier hun.

NRK intervjuet den tiltalte 30-åringen i Syria. Du trenger javascript for å se video. NRK intervjuet den tiltalte 30-åringen i Syria.

Norsk ettåring døde

I avhør med PST har kvinnen forklart at en norsk fremmedkriger gjentatte ganger var voldelig mot en norsk ettåring.

Ettåringen var sønnen til Aisha Shezadi Kausar, født i Bærum og norsk statsborger. Hun tok ham med seg til Syria og flyttet inn i samme bolig som den tiltalte 30-åringen.

Kvinnen som nå sitter i retten mener det var Vasquez som forårsaket barnets død.

Hun forklarer at Vasquez slo gutten for å få ham til å være stille, og at han prøvde å sminke blåmerkene. Gutten skal aldri ha fått tilsyn av lege.

– Jeg kunne høre gutten gråte fra rommet. Han banket ham ikke foran meg, det var alltid innelåst på et rom. Jeg har blitt fortalt mye, men jeg har sett blåmerkene på gutten, sier hun.

Hun forteller også at Kausar ikke fikk lov til å passe på sønnen på natta. Hun skal også ha blitt utsatt for vold.

De norske IS-kvinnene bodde i Shaddadi da ettåringen døde. Bildet er fra 2016, og viser en soldat fra SDF-styrkene i utkanten av byen. Foto: Rodi Said / Reuters

Gutten døde bare fire måneder etter at han kom til Syria. Da var han 18 måneder gammel. Vasquez skal ha blitt fengslet i to uker etter dødsfallet.

Dødsfallet er til etterforskning hos politiet i Oslo. Etter det NRK får opplyst vil den bli henlagt fordi politiet mener gjerningsmannen er død. Det finnes heller ingen obduksjonsrapport som kan fastslå dødsårsaken.

Vitnebeskrivelser gjør likevel at politiet mener Vasquez utsatte barnet for en straffbar handling før dødsfallet.

John Christian Elden var fremmedkrigerens advokat på tidspunktet dødsfallet skjedde. Han har tidligere sagt til NRK at han aldri snakket med klienten om hendelsen.

Ba om skilsmisse

Etter dødsfallet ba Kausar om skilsmisse fra Vasquez. Den tiltalte 30-åringen var gravid, og fikk senere en sønn med Vasquez.

Hun sier hun ba om skilsmisse flere ganger, men at Vasquez da sa at hun måtte gi fra seg sønnen.

– Jeg var egentlig ikke helt sikker på om han kom til å la meg gå, selv om han tok sønnen min. Jeg var livredd ham, og stolte ikke på noe han sa, sier hun.

Vasquez døde i april 2015.

– Han jobbet med å lage eksplosiver og bomber. Det var en feilkobling noen gjorde som førte til at alt ble sprengt i filler. Jeg ble satt ut i første omgang. Men da jeg kom til meg selv, skjønte jeg at jeg hadde mulighet til å komme meg ut, sier kvinnen.

Hun sier hun giftet seg med en tredje mann, en egyptisk shariadommer, for å komme seg til Raqqa. Der var det muligheter for å bli smuglet ut av landet.

– Jeg sa ikke at jeg ville bort, jeg sa bare at familien trengte å se meg, og at jeg ville besøke dem i Tyrkia. Jeg hintet ikke til at jeg ville bort, fordi det hadde jeg ikke fått lov til, sier hun.

Kvinnen og hennes to barn ble hentet ut av Al Hol-leiren i Syria med bistand fra norske myndigheter i januar 2020. Hun ble pågrepet ved ankomst i Norge.

Raqqa ble regnet som hovedstaden til IS. De ble drevet ut av byen i 2017. Store deler av byen ligger i dag i ruiner. Foto: Gabriel Chaim / AP