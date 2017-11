Fortalte om frykt og sosial kontroll i Norge med masker foran ansiktet

– Jeg sitter med maske fordi jeg må skjule hvem jeg er. Ellers kan det jeg skal si få veldig alvorlige konsekvenser for meg, sier mannen i begynnelsen av 20-åra til NRK.

Det den unge nordmannen med pakistansk bakgrunn har på hjertet, er at han ikke lenger tror på Allah.

– Det bringer skam til familien. Man kan bli frosset ut, truet. Det kan til og med bli fysisk, hevder han.

Sammen med en yngre mann i slutten av tenåra fortalte han sin historie anonymt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag foran rundt hundre tilskuere.

Temaet var skjult, sosial kontroll, men denne gangen handlet det om gutter og menn.

– Verre for jenter

– Det er generelt mye verre for jenter. Det går oftest utover dem, men sosial kontroll over gutter er også helt klart til stede, sier mannen med gullmaska.

De unge mennene bærer begge todelte masker – ikke ulikt det dobbeltlivet de selv lever som ikke-troende muslimer. De er redde for hva som kan skje dersom familie og miljøet de vanker i finner det ut.

Den yngste av de to, en norsk statsborger med somalisk bakgrunn, har fortsatt ikke turt å fortelle foreldrene sine at han har brutt med islam.

– De kommer sikkert til å kaste meg ut av huset, for jeg bor fortsatt bor hos dem, sier han.

Mennene forteller at den sosiale kontrollen kan dreie seg om hvem man har lov til å prate med, besøke og leke med når man er barn – og ikke minst hva du skal tro på.

Frykter straff

Foreldrene til mannen med pakistansk bakgrunn skal ha reagert sterkt da han sannheten kom for en dag.

– De skyldte på det norske samfunnet og skolen; sa disse puttet ideer i hodet mitt. De sa også at jeg selvfølgelig bare skulle holde det for meg selv, ikke spre det rundt, fordi det kunne være farlig for meg personlig, og at det bringer skam over familien.

Mannen i begynnelsen av 20-åra er redd for at noen vil forsøke å straffe ham fysisk for blasfemi.

– Noen mener det tilsvarer dødsstraff å bryte med religionen. Vi bor i Norge i 2017. At vi fortsatt skal ha det slik, er nesten ufattelig. Religion burde være en privatsak.

– Mange gutter har tatt kontakt

Anita Farzaneh fra organisasjonen Secular Forum, stod bak arrangementet.

– Kvinner har mer problemer i muslimske, religiøse familier i Norge, men gutter har også problemer. Vi kjenner mange som har tatt kontakt med oss. De fleste er redde for å bli gjenkjent.

Ifølge Farzaneh har kun de to mennene i dagens panel turt å stille opp, selv om det er anonymt.

– Mange snakker om sosial kontroll og æreskultur i dag, men det skjer ikke noe. Vi må gjøre noe sammen for å få til forandring.

Bøhler: – Forsømt tema

I panelet satt også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, som har engasjert seg i innvandrermiljøene i Oslo.

– Problemet med sosial kontroll og æresvold rammer ikke bare jenter, men også gutter. Diskusjonen fram til nå har kanskje mest handlet om det gode initiativet som de skamløse jentene har tatt, men nå skal vi også diskutere hvordan gutter opplever dette. Det området har vi åpenbart forsømt.

Ifølge Bøhler har det vært lettere å se undertrykkingen av kvinner, også fordi gutter i muslimske miljøer ofte har levd friere liv.

– Gutta har ikke på samme måte blitt holdt innendørs og ikke kunnet se andre, men de har likevel stramme rammer for livet sitt, blant annet gjennom arrangerte ekteskap med stor grad av press. Selv om de er aldri så moderne, tar utdanning og lever et utadvendt liv, er det rammer som kan føles vanskelig å komme ut av.