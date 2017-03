Leo Ajkic og «de skamløse jentene» får Fritt Ords Honnør

– Tusen takk, Fritt Ord-stiftelsen, sa en svært rørt Leo Ajkic. Han måtte stoppe og trekke pusten dypt før han fortsatte med skjelvende stemme.

Han takket alle i Pandora Film som har produsert TV-serien, og de i NRK som har kjempet for den.

Stiftelsen Fritt Ord begrunner prisene slik:

Leo Ajkic får prisen for hans nyskapende bidrag i TV-serien «Flukt», som har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.

Fritt Ords Honnør tildeles "de skamløse jentene" ved tre av dem – Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour – for deres personlige og modige innsats for å belyse sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer.

Leo Ajkic brukte sin bakgrunn som flyktning når han formidlet flyktningers situasjon i dag i TV-serien Flukt. Foto: NRK

Ny innsikt i fluktprosessen

I NRK-serien «Flukt» har Ajkic fulgt flyktninger i Europa og Norge, og fortalt deres dramatiske historie. Han bruker aktivt sin egen bakgrunn som flyktning i serien, han ble født i Mostar i Bosnia, han var på flukt i fire år og kom til Bergen som 11-åring.

– «Flukt» viser hva flukten gjør med mennesker. Det stilles enkle spørsmål. Hvem er de, hvordan lever de, hva tenker de, hva drømmer de om? Seertallene har vært høye, og Flukt har skapt mye konstruktiv og opplysende debatt, ikke minst blant unge mennesker. 65 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Ajkic belyser deres situasjon med innlevelse og tydelighet, sa Grete Brochmann, Fritt Ords styreleder.

Tre skamløse jenter

Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour fikk sin Honnør for å ha satt sine egne dagsordener i hittil underbelyste debatter om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer.

Sofia Srour brukte takketalen til å fortelle om hvordan situasjonen til jenter i lukkede minoritetsmiljøer motiverte dem til å skrive.

– Vi var lei sosial kontroll i noen lukkede miljøer. I fjor skrev jeg for første gang om skam og ære som forbindes med jentekroppen. Den perfekte piken er ærbar, lydig og dydig. Stille. Hennes kropp blir brukt mot henne, det er et problem å være født jente. Hennes seksualitet blir gjort om til hennes svake punkt. Enda vondere er det med den ekstreme kontrollen. Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og jomfrusjekk, sa Srour.

Hun la vekt på at de kjemper denne kampen for å skape endring og at denne prisen betyr så mye.

– Den sender et signal om at vår kamp er viktig, at vi ikke er glemt. Vi håper dette inspirerer flere. Det er ingen skam å være fri. Vi gir oss ikke før frihet gjelder alle, vi er ingen klisje, avsluttet Srour.

Da hun holdt talen, rant tårene blant mange av de fremmøtte i salen.

Begrepet "De skamløse jentene" oppsto etter at Nancy Hertz brukte det i et debattinnlegg i Aftenposten 2016.

De er modige debattanter som har fokusert på æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll. Fra venstre: Sofia Srour, Nancy Herz og Amina Bile Foto: Privat

Der skrev hun: "Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne."

De unge kvinnene setter tydelige spor etter seg i offentligheten. De snakker og skriver ut fra vidt forskjellige erfaringer som enkeltmennesker, som oftest uten organisasjoner i ryggen.

Modige unge kvinner har inspirert dem, nå ser vi at mange kommer etter, skriver Fritt Ord om tildelingen.

Prisen er på 100 000 kroner, og blir skildret av Fritt Ord som: «En påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.»