Forsvarets bruleggingsutstyr tatt i bruk

Like etter midnatt køyrde det avanserte bruleggingskøyretøyet frå Forsvarets Ingeniørbataljon ned mot skredområdet. I natt vart òg ein mindre gravemaskin køyrt ned i krateret.

Løytnant Petter Thorud i Forsvarets Ingeniørbataljon seier til NRK at den pansra bruleggaren med dei hengsla hydrauliske bruplatene, kan ein lage trygg bru på 26 meter inn i leiteområdet for både mannskap og andre køyretøy.

Staden der det vert leita rundt to samanrasa bygningar vel 100 meter inn i raset, er kraftig lyst opp.

Leiter med hundar og drone

Redningsmannskapa tar sge stadig lenger inn i den raude sona.

Dei siste to dagane er det lagt ut provisoriske gangvegar med trematerialar, armeringsjern og oransje isoporplater i leirmassane. Fleire stader er det så blautt at isopor må leggjast i fleire lag. På desse provisoriske vegane tar redningsmannskap med hundar seg fram med stor varsemd. Arbeidet er framleis svært risikabelt fordi leirmassane er ustabile.

Over leiteområdet henger det minst ei drone i natt, men ingen helikopter. Hundar er i arbeid saman med hundeførarar.

Framleis er seks menneske sakna i leirmassane. Fire er funne omkomne dei to siste dagane. Ein av dei er identifisert som 31 år gamle Eirik Grønolen.

Skal sikre leiteområdet

Når Forsvarets utstyr no vert tatt i bruk, vil det auke tryggleiken og effektivisere gjennomsøkinga av skredet. Normalt bruker forsvaret bruleggaren for å krysse elver.

Bruleggingsutstyret har stått parat ved skredet ei stund, men har ikkje vorte tatt i bruk tidlegare fordi det er svært tungt og grunnforholda har vore for usikre.

Ei rekkje ambulansar og lastebilar står oppstilte ikkje langt frå der redningsmannskapa går inn i sjølve skredet. Det er denne vegen inn i området som no vert gjort tryggare.

Ein gravemaskin vert frakta inn mot leiteområdet. Foto: Kambiz Zakaria / NRK

Operasjonsleiar Gisle Sveen i Aust politidistrikt stadfestar overfor NRK at Forsvarets folk no går i gang med brulegging i leiteområdet for å sikre tilhøva for redningsmannskapa.

Sveen seier at grunnarbeidet som måtte gjerast før bruleggarutstyret kunne takast i bruk, vart ferdig laurdag kveld, litt tidlegare enn planlagd. Difor kunne utstyret køyrast ned alt i natt. .

Det er planlagt at leitinga i natt skal gå føre seg minst fram til klokka 4.

