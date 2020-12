Familiehunden «Zajka» (10) reddet fra skredet i Gjerdrum

Familien Sandman mistet alt de eide i leirskredet onsdag morgen. Men familiehunden «Zajka», som de måtte forlate i det ødelagte huset da de ble evakuert, ble reddet i natt.

Onsdag skrev NRK om familien Sandman, som mistet hjemmet sitt i kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum natt til onsdag. Ekteparet Anna og Jørgen Sandman ble evakuert i helikopter.

Under evakueringen måtte de ta en tungt beslutning. Den 10 år gamle dalmatinertispa «Zajka» fikk ikke være med i helikopteret. Menneskene måtte prioriteres. Dermed ble hunden etterlatt inne i skredområdet, der stadig nye hus forsvant i den livsfarlige kvikkleiren.

Sandman sier det var et sjokk å innse at hunden ikke kunne bli med dem i helikopteret, men at hun skjønner at menneskene måtte prioriteres.

Anna Sandman og datteren Michelle er begge lykkelige over at familiemedlemmet «Zajka» er reddet. Foto: Privat

Lyspunkt i tragedien

Letemannskapene i Gjerdrum har i hele natt jobbet på spreng med å lete etter de 10 som er savnet i leirmassene. Flere helikoptre henger lavt over skredområdet. Det lyses og lyttes og letes etter liv med droner der en rekke bygninger har forsvunnet. I alt skal det dreie seg om ni hus og seks garasjer som er øelagt. Tilsammen utgjør de 31 boenheter.

I natt meldte veterinær Stefan Feterik på Jessheim (Hjemmeveterinæren) på sin Facebook-side at en dalmatiner var funnet. Feterik, som har bistått flere fortvilte hundeeiere i Gjerdrum gjennom onsdagen, fortalte at han hadde snakket med en lege på Luftambulansen. Vedkommende opplyste at de hadde reddet en dalmatiner ut av skredet, og at den trengte bedøvelse.

Funnet med drone

Overfor NRK bekrefter operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt i natt at en hund er reddet ut av skredområdet med helikopter, men hun kunne ikke bekreftet at det var «Zajka».

– Hunden ble lokalisert ved hjelp av en drone og er i god behold. Den er tatt hånd om av en venn av familien, opplyser hun.

Ifølge politiet ble hunden funnet litt før klokka 2.

Lykkelig eier

Litt senere forteller hundeeier Anna Sandman at hun har fått gode nyheter. Hun bekrefter overfor NRK at det er familiens hund som er funnet.

– Hun er hos en dyrlege nå som sier hun er i god form, men at hun har skadet en labb. Hun er tatt hånd om av en venn av familien, og trenger ro gjennom natten. Vi ser utrolig frem til å møte henne igjen i morgen tidlig, sier Sandman.

Mannen Jørgen, som fikk en skulderskade, går det heldigvis også bra med, forteller hun. Han er på sykehus og er nyoperert.

Nå krysser Anna Sandman fingrene for at hele familien kan bli gjenforent torsdag på et hotell ved Gardermoen.