1. Rett til å ta vidaregåande opplæring til du fullfører.

Viss du stryk i eitt eller fleire fag på vidaregåande, eller avbryt undervegs, har du rett til opplæring heilt til du har fullført vidaregåande.

2. Rett til å velje vidaregåande opplæring på nytt så mange gonger du vil fram til søknadsfristen det året du fyller 19 år.

I dag har du berre rett til eitt omval.

3. Rett til å ta eit nytt fagbrev, sjølv om du har eitt frå før, eller du har fullført med studiekompetanse.

I dag har du berre rett til å ta eitt fagbrev, og du har ikkje rett til å begynne på yrkesfag viss du har tatt studieførebuande.

4. Lovfeste at skulane skal følge opp elevar som har fråvær.

Plikta skal bidra til å førebyggje fråvær og hindre at fråværet blir for høgt for den enkelte eleven. I dag må skulane følge opp fråvær, men det står ikkje eksplisitt i loven.

5. Lovfeste at fylkeskommunen skal sørge for at elevar får ein trygg og god overgang frå grunnskolen til vidaregåande opplæring.

I dag finst det reglar for overgangen frå barnehage til grunnskule, men ikkje frå grunnskule til vidaregåande.

6. Lovfeste at fylkeskommunen skal ha eit opplæringstilbod i overgangen til vidaregåande for elevar som manglar faglege føresetnader eller språklege føresetnader, for å kunne delta i og bestå vidaregåande opplæring.

Dette kan til dømes vere at enkelte elevar får grunnskuleopplæring som blir kombinert med fag på vidaregåande nivå.

7. Lovfeste at fylkeskommunen skal sørge for at dei som har læretid i bedrift får tilgang til rådgiving om utdanning og yrkesval, og rådgiving om sosiale og personlege forhold.