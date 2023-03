– Me er langt unna eit godt nok tilbod, seier universitetslektor i skulebibliotekkunnskap ved Universitetet i Agder, Ingeborg Eidsvåg Fredwall.

På universitetet har dei kontakt med skulebibliotekarar i heile landet.

– Eg kan derfor si at det er langt igjen til at alle elevar i den norske skulen har tilgang til gode skulebibliotek.

Etter at bibliotekfilialen på Byrkjelo blei lagt ned for to år sidan på grunn av dårleg råd i kommunen, har Breim skule fått bokkassar frå folkebiblioteket i kommunen.

Kvar klasse får ei kasse med bøker som skal vare i omtrent to månadar.

Fryktar for lesegleda

– Eg fryktar at det blir mindre leseglede blant elevane. Eg er og bekymra for framtidig leseglede og engasjement for bøker, seier spesialpedagog Bente Ellingvåg på Breim skule.

– Me opplever at mange elevar ikkje finn bøker dei har lyst til å lese, og at lesegleda går ned.

Spesialpedagog på Breim skule, Bente Ellingvåg, er ikkje nøgd med skulebibliotektilbodet dei har fått på skulen. Foto: Arne Stubhaug

Vil heve kompetansen

– Det må bli tydelegare i opplæringslova kva eit skulebibliotek er og kva krav som bør vere til eit skulebibliotek, seier Ingeborg Eidsvåg Fredwall.

§ 21–1. Tilgang til skulebibliotek Ekspandér faktaboks Skulen skal ha skulebibliotek med mindre tilgangen til skulebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skulen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skuletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skulen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skulen.

Ho meiner det er viktig å heve kompetansen blant skulebibliotekarar.

– Me veit at det berre er omtrent 20 prosent av dei som jobbar i grunnskolen som har ei bibliotekfagleg utdanning.

– Det må også bli strengare krav til skoleeigarar om å utrusta og kjøpe inn ei samling til skulebibliotek sånn at samlingane er gode nok, og det er nok litteratur.

Kommunalsjefen for oppvekst i Gloppen kommune, Per Arne Strand, meiner dei oppfyller krava i opplæringslova, fordi skuleelevane har tilgang til eit bibliotek.

– Om det er eit godt nok tilbod, er svaret nei.

Store skilnadar i landet

– Ein bokkasse er på ingen måte eit skulebibliotek, og eit skulebibliotek er heller ingenting utan ein skulebibliotekar.

Det seier forbundsleiar i Bibliotekarforbundet, Veronicha Angell Bergli. Ho ser at det er store skilnadar på kvaliteten på skulebibliotek i landet, og at barneskulen er den store taparen.

– Det er i dag liten grad eigne dedikerte skulebibliotek og skulebibliotekressursar på barneskulen. Nokre stadar har satsa på skulebibliotek, og dei ser også resultat av den satsinga. Men for mange stadar er det ein lang veg å gå, dessverre.

På Universitetet i Agder underviser Ingeborg Eidsvåg Fredwall framtidige skulebibliotekarar. Foto: Kjetil Samuelsen

– Har ikkje vore prioritert nok

– Me og ser at det er ønskeleg å ha bøker som kan stimulere til leselyst. Det er viktig for dei som skal lære seg å lese, men sånn som ting har vore har det ikkje vore prioritert høgt nok, seier kommunalsjefen i Gloppen kommune, Per Arne Strand.

– Me jobbar med å søke middel for å kunne få opp aktiviteten rundt skulebibliotek, spesielt på dei to skulane som tidlegare hadde ein bibliotekfilial nær seg.

Biblioteket skal utvidast sånn at det er meir plass til klassebesøk, men også for at andre vaksne og frivillige organisasjonar kan nytte biblioteket på same tid. Foto: Anna Sambor

Skulebibliotek rett over vegen

Ein halvannan time køyretur unna Breim skule, ligg Sande skule.

Heller ikkje her har dei eige skulebibliotek, men nyttar seg av bibliotekfilialen rett over vegen.

Dette biblioteket er meir ope, altså kan skulen bruke biblioteket både før og etter opningstid når bibliotekaren ikkje er der.

Det er Anna Sambor som er bibliotekar på Sande bibliotek. Der er ho to dagar i veka. Ho tar imot klassebesøk, gir elevar anbefalingar til bøker og hjelper med skuleoppgåver. Ho hjelper også lærarar med prosjekt.

– Eg synest samarbeidet med skulen går veldig fint. Lærarane er veldig flinke til å bruke biblioteket, men eg skulle ønske me hadde meir ressursar. Det kan bli litt travelt.