Delte meninger om «hookup»-kulturen: – Det er helt greit

– Folk må få lov til å gjøre som de vil. Er det du har lyst til å gjøre, så kjør på, sier student Lone Berg Ness (26).

Hun snakker om «hookup»-kulturen. Et gammelt fenomen, men det har altså fått et nytt navn. Og navnet trender på sosiale medier.

Det går ut på seksuell aktivitet der det gjensidig ikke er noen forventning om et videre forhold.

Det kan knyttes opp mot begrepet one night stands, eller tilfeldig sex, som det kalles på norsk.

– Man lever jo bare én gang, sier Ness.

Gjennom emneknaggen #hookupkultur og #hookupculture på sosiale medier kommer unge med sine meninger rundt tematikken. Noen er for kulturen, andre er imot. Foto: Skjermbilde fra TikTok

– Helt innafor

Hun sitter sammen med medstudent Ole Christian Minge (25) på Høgskolen Vest i Haugesund. Han mener også det er innafor å ta del i hookup-kulturen.

– Jeg har ikke noe imot det. Det er nok litt tabubelagt fra gammelt av, sier han.

Men:

– Jeg skjønner jo at mange ser mørkt på det, sier Minge.

Lone og Ole Christian er enige i at Hookup-kulturen ikke er et problem. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Bekymret

For det er ikke alle som er enige med dem.

– Jeg er veldig bekymra over denne kulturen. Å ha sex kan føre noen par sammen, men det jeg er bekymret for er at mål og forventninger ikke er tydelige på forhånd.

Hun er sexolog og parterapeut. Sørensen tror «hookup»-kulturen kan føre til at det blir vanskeligere å knytte seg til en partner.

– Konsekvensene vil være at flere hjerter blir knust, som skaper større frykt for avvisning og usikkerhet på seg selv, sier hun.

Sexolog og parterapeut Camilla Sørensen. Hun sier det ikke er noe galt i å ha «hookups», men at det å ha egne mål og forventninger klare, er viktig. Foto: Ida Erlandsen

Hun sier de vil sitte igjen med å føle seg brukt, og at dette påvirker seksualiteten.

– Det er nok ikke alle som forstår konsekvensene av dette, sier Sørensen.

Vil ha rask bekreftelse

Student Kristoffer Dæhlen tror også det kan gjøre det vanskelig å gå inn i et varig forhold. Han tror det er et økende problem at mange unge kun er ute etter det tilfeldige.

– Det handler om respekt og at det faktisk går an å gå bort til en person på en normal måte og se om man har en kjemi først, sier Dæhlen.

Student Kristoffer Dæhlen tror sosiale medier har ført til en farligere utvikling for Hookup-kulturen. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han er godt kjent med trenden, og mener den er spesielt utbredt på grunn av sosiale medier.

– Samfunnsnormene har nok også endret seg litt. Nå ønsker man bekreftelse på kjappest mulig tid, sier han.

– «Hookup»-kulturen ikke like utbredt

Psykolog og datingforsker Marius Stavang er litt uenig med Dæhlen. Han tror ikke det fenomenet er utbredt i Norge.

– De fleste går ikke rundt og har masse uforpliktende sex. Faktisk tyder våre data på at de fleste single har et ganske inaktivt sexliv, sier han.

Psykolog Marius Stavang forsker på dating, singelliv og parforhold. Foto: Privat

Men han er enig i at aktiv deltakelse i kulturen kan være med på å skade ideen om forpliktelse.

– For noen så kan det være med på å ta livet av romantikken, sier han.

Og med noen så mener han spesielt én gruppe menn: Dem som er populære blant kvinnene.

– Når menn med mange tidligere seksualpartnere går til sengs med nye kvinner, får de oftere en mangel på tilknytning.

Dermed mener han menn blir mindre interessert i forpliktelse, og mer motivert for å gå videre til neste.

Forskjell på menn og kvinner

Stavang er tydelig på at dette ikke gjelder alle i gruppen.

– Det er fullt av folk på datingmarkedet som er interesserte i et langtidsforhold, sier Stavang.

Student Minge tror Stavang har et poeng.

– Det ligger litt i menns natur å ha et fokus på sex. Kvinner tenker seg kanskje litt mer om før de gjør ting. Men jeg tror nok det er veldig individuelt, sier han.