Forbrukertilsynet vil følge med på Märtha og sjamanens virksomhet

Søndag starter prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett selvrealiserings-foredrag i København. Videre utover neste uke står Stavanger, Tromsø, Oslo og Fredrikstad for tur.

Billettene er lagt ut for mellom 595 og 1030 kroner, og de kaller foredraget «The Princess and The Shaman».

Forbrukertilsynet sier til NRK at de vil følge med på hva som blir sagt og hvordan dette markedsføres.

– Ja. Vi vil måtte følge med på alt av markedsføring som er rettet mot forbrukere. Det er i kjernen av det tilsynet vi gjør med alternativ behandling, så det vil vi måtte gjøre, sier avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet.

Fakta om Durek Verrett Ekspandér faktaboks * Kjent som Shaman Durek. Beskriver seg selv som healer, åndelig veileder og sjaman på sin egen nettside. * Amerikaneren er 44 år gammel og bosatt i Los Angeles, ifølge flere medier. * Skuespilleren Gwyneth Paltrow er blant dem som har fått veiledning av Durek. * Har et samarbeid med prinsesse Märtha Louise som omfatter foredragsturneen The Princess and The Shaman. * Søndag opplyste Märtha Louise og Durek Verrett at de er kjærester.

«Mennesker jeg har reddet fra kreft»

Søndag offentliggjorde prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett at de er et par, få dager før de to reiser på turné sammen.

Forholdet har ført til stor oppmerksomhet rundt mannen som kaller seg sjaman, og hva virksomheten egentlig innebærer.

I et intervju med den tyrkiske avisen Millyet som Verrett har lagt ut på sin hjemmeside svarer Verrett på hva han kan kurere.

«Er det noen alvorlige sykdommer du har kurert?»

«Det er mennesker jeg har reddet fra kreft, og de som kom ut av koma og mange andre. Som jeg sa, du er healeren og Gud venter alltid på at du skal åpne deg for kjærligheten»

Kan være ulovlig

I et videoopptak VG har gjengitt, sier Verrett at han kan snu atomer og bokstavelig talt redusere alder.

– Det som skjer i sjamanismen, er at vi har evnen til å få tilgang til atomer. Vi kan rotere kjernen i atomet (nukleonet), i tillegg til elektronene i atomet, som bokstavelig talt reduserer alder, sier han i intervjuet med amerikanske Focus TV Network som VG har plukket opp.

I en Facebook-tråd, gjengitt av Aftenposten, forklarer Durek Verrett også sin teori om at leukemi, altså blodkreft, handler om en «ubalanse i skjelettet». Lenger ned i den samme tråden hevder Verrett at han med sjamanteknikker kan «rense kroppen» for oppsamlet gift. (Lengre utdrag nederst i artikkelen).

Durek avkrefter i tråden at han noen gang har hevdet at han kan kurére kreft, men sier at han kan «hjelpe kreft».

På generelt grunnlag trekker Skjelbostad i Forbrukertilsynet opp følgende retningslinjer:

– Du har ikke lov til å behandle alvorlige sykdommer og lidelser. Du har ikke lov til å gjøre medisinske inngrep eller ting som kan sette forbrukere i alvorlig fare. Du kan ikke behandle allmennfarlige, smittsomme sykdommer og ikke alvorlige sykdommer som kreft, sier Skjelbostad.

TROR FOLK ER REDDE: – Jeg tror at når folk ikke forstår alt, så er det ikke uvanlig med kritikk, sier Durek Verrett etter ankomst på Gardermoen. Du trenger javascript for å se video. TROR FOLK ER REDDE: – Jeg tror at når folk ikke forstår alt, så er det ikke uvanlig med kritikk, sier Durek Verrett etter ankomst på Gardermoen.

Hun sier at brudd på alternativloven er straffebelagt.

– På generelt grunnlag vil påstanden om å kurere eller behandle leukemi, som er en alvorlig sykdom, være i strid med regelverket. Både fordi du verken kan behandle eller si at du kan kurere den type lidelser, og fordi det er lite nøktern og saklig. Det skaper en forventning hos forbruker som ikke kan imøtekommes, sier Skjelbostad.

Da Verrett kom til Gardermoen tirsdag, svarte han slik:

– Jeg tror at når folk ikke forstår alt, så er det ikke uvanlig med kritikk. Jeg tror folk er redde, fordi de ikke forstår.

Utdrag fra alternativloven Ekspandér faktaboks § 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Kilde: Lov om alternativ behandling av sykdom

Forbrukertilsynet sier det ikke er aktuelt å ta kontakt med prinsessen og kjæresten på nåværende tidspunkt, men at det kan bli aktuelt senere.

Hun mener fokuset på prinsessen og sjamanen er en god anledning til å få fram regelverket knyttet til alternativ behandling i Norge.

– Syke forbrukere er ofte sårbare forbrukere. Da er det problematisk om man lover mer enn det man kan holde, sier Skjelbostad.

Sjamanisme Ekspandér faktaboks En verdensomspennende åndelig praksis. Arkeologer har funnet bevis for sjamaners virksomhet mer enn 30.000 år tilbake.

Sjamanisme har vært praktisert fra Grønland til Afrika, i Asia, Amerika, Australia og det førkristne Europa.

Sjamaner mener de blant annet kan forebygge sykdom, helbrede, lede seremonier, lede ofringer og spå.

Ifølge religionshistoriker Mircea Eliade er sjamanismens kjerne dette: «En sjaman er et menneske som, sammen med sin åndehjelper, drar på en sjelereise til en annen verden (åndeverdenen), for å bringe hjelp og/eller kraft med tilbake til denne verden, til gagn for alle/samfunnet.»

Kilde: Wikipedia

Dette sier sjamanen

I en skriftlig nettdiskusjon som Aftenposten har funnet, blir Verrett utfordret av den islandske skeptikerbloggen Vantrú.

Vantrú: Du hevder du kan kurere kreft, er det riktig?

Durek Verrett: Nei, jeg hevdet aldri det. Jeg sa at jeg kunne hjelpe kreft (help cancer). Jeg har jobbet med mange leger verden rundt på kreftsykehus.

Vantrú: Hvordan kan du «hjelpe kreft»?

Durek Verrett: Det kommer an på hvilken type kreft det er.

Vantrú: Kan du gi et eksempel?

Durek: Ja.

Vantrú: Som?

Durek: Leukemi er når blodcellene ikke produserer korrekt, noe som betyr avvikende hvite blodceller. I sjamanisme ser vi på det som en ubalanse i skjelettet. Skjelettet er i sjamanisme strukturen av jeget. Som sjaman går jeg inn i en fullstendig analyse av strukturen av familien, inkludert sykdom i familien som besteforeldre. Jeg ser etter enhver gjentagende emosjonell hendelse som kan ses hos mor, far eller besteforeldre.

KJÆRESTER: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett la ut nyheten på Instagram søndag. Du trenger javascript for å se video. KJÆRESTER: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett la ut nyheten på Instagram søndag.

Hevder han renser kroppen

Dette svaret fører til flere spørsmål, og ender med at skeptikerbloggen til slutt spør:

Vantrú: Ok. Men hva er det du gjør? Snakker du bare med kreftpasientene. Hva er dine midler og metoder for å hjelpe til å behandle kreft og leukemi?

Durek: Når jeg finner ut av de forhøyede høydepunktene og bunnpunktene, går jeg inn og bruker sjamanistiske teknikker som jeg er trent i siden jeg var 12 og starter med å rense kroppen for oppsamlet gift. Hvis du aldri har sett det, er det vanskelig å beskrive.

Vantrú: Hva er disse sjamanistiske teknikkene? Hva mener du når du sier går inn?

Durek Verrett: Det er vanskelig å forklare, det er lettere å se det.

