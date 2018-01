Stadig flere nordmenn tar opp forbrukslån, og det kommer stadig nye aktører som låner ut penger. Forbrukerrådet har nå fokus på utenlandske, nettbaserte aktører som tilbyr raske penger til dem som har tom lommebok.

– I de mer ekstreme tilfellene med kort nedbetalingstid og lave lånebeløp kommer man opp i nær 1000 prosent effektiv rente, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Nå vil han ha et rentetak, en maksgrense for renter og gebyrer. For det er særlig gebyrene som kan gjøre disse lånene dyre.

Finansministeren vil utrede

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier hun vil utrede forslaget, men at det ikke bare er enkelt å sette et rentetak.

– Et rentetak kan ha utilsiktede effekter. I regjeringsplattformen har vi sagt at vi skal se på andre tiltak for å stramme ytterligere inn, sier Jensen.

Bank: En god ide

Instabank er en av mange forbrukslånsbanker som er blitt etablert i Norge de siste par årene. Hittil har de lånt ut om lag en milliard kroner.

Også de mener ideen om et rentetak er god, men taket må være høyt. Ellers forsvinner grunnlaget for å drive forretning, sier administrerende direktør i Instabank, Robert Berg.

– Det er kanskje naturlig å se til våre naboland. I Sverige diskuteres det 40 prosent effektiv rente som kanskje blir innført i løpet av året. I Finland har de allerede et tak på 50 prosent effektiv rente. Et eller annet sted rundt der er et fornuftig nivå.