Bruker kostbare forbrukslån som egenkapital

– Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving til NRK.

For å kartlegge hvor stort omfanget av problemet faktisk er, har Norges Eiendomsmeglerforbund og Storebrand spurt 3000 eiendomsmeklere, om de har opplevd at boligkjøpere bruker forbrukslån som egenkapital ved bolighandelen.

Én av fem, av de 500 som har svart på undersøkelsen, sier at dette har de opplevd én eller flere ganger.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving frykter at flere skal ta opp forbrukslån for å komme inn på boligmarkedet. Foto: CF-Wesenberg / NEF

– Ikke bra

Det betyr altså at noen av dem som har dårligst råd tar de dyreste lånene for å sikre seg drømmeboligen.

– Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig uheldig når det skjer. Det betyr jo at folk pådrar seg større gjeld enn det deres økonomi kan tåle, sier Geving.

Kommunikasjonsdirektør i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, mener at bankene neppe vil gi en kunde boliglån dersom det viser seg at egenkapitalen egentlig er et kjempedyrt lån.

– Da tar kunden trolig for stor risiko, og det er ikke bra, sier Sættem.

Kommunikasjonsdirektør i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, mener bankene ikke vil gi kunden boliglån dersom de kjenner til at et forbrukslån utgjør egenandelen. Foto: Storebrand

– Riktig medisin

Regjeringa jobber nå med å få på plass et gjeldsregister. Det er riktig medisin og det haster, mener Geving.

– Vi mener at det er veldig viktig at dette kommer på plass så snart som mulig slik at bankene vil få full oversikt over alle typer lån, også usikrede lån som forbrukslån.

Tidligere denne uka hørte vi Huseiernes Landsforbund kreve makstak på renta på forbrukslån, nettopp fordi de frykter forbrukslån av og til brukes i bolighandel.

– Vi ønsker at de med dårligst økonomi, og som ikke får lån på vanlige vilkår, altså de ressurssvake blant oss, ikke mister kontrollen enda mer over privatøkonomien, og at klasseskillene blir større og større, sa avdelingsdirektør Kristin Gyldenskog.

– Disse verstinglånene har spillville renter. Det rammer de ressurssvake blant oss, og de bør ha et vern som de ikke har i dag, la hun til.