Folket delt om Stoltenberg som sentralbanksjef

Nok en middag hos Knut Brundtland. Denne gangen er det Ap-leder Jonas Gahr Støre og oljefondsjef Nicolai Tangen som er invitert, ifølge TV 2. Også her diskuteres sentralbanksjefjobben – fortsatt uten at Norge trenger ny sentralbanksjef. Til TV 2 skriver Støre, som på det tidspunktet hadde en lang valgkamp foran seg, at Tangen tok opp Stoltenberg i forbindelse med diskusjonen om stillingen. - Jeg sa da ifra at hvis Arbeiderpartiet vant valget og vi kom i regjeringsposisjon ville jeg i så fall være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell. Deretter ble det ikke snakket mer om, skriver Støre i e-posten til kanalen.

Foto: Terje Pedersen / NTB