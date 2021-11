Satt i skyggen av Jens Stoltenberg

– Er det nå på tide at Norge får sin første, kvinnelige sentralbanksjef?

– Det er jeg den siste til å kommentere, men jeg håper det skjer en dag.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache svarer på siste spørsmål før hun går av scenen på Boligkonferansen i Oslo i midten av oktober.

I noen måneder, helt siden sentralbanksjef Øystein Olsen i august ga beskjed om at han ønsker å slutte i sin stilling fra februar 2022, har det vært spekulasjoner knyttet til hvem som skal ta over.

Og øverst på listen til de fleste økonomer: Ida Wolden Bache.

Var lenge den fremste kandidaten

Bache, som har doktorgrad i økonomi, mange års fartstid i sentrale roller i Norges Bank, tre år som seniorøkonom i Handelsbanken og nå snart to år som visesentralbanksjef, har vært nærmest selvskreven til å ta over.

At hun i tillegg er en høyt kvalifisert kvinnelig kandidat, har også blitt trukket frem i hennes favør. Skjønt, bare det å nevne kjønn kan bidra til at folk i ettertid kan komme på å si at «de måtte jo ha en dame nå».

Derfor er det neppe tilfeldig at sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets formulerte seg slik overfor E24 i august:

– Hun er den sterkeste kandidaten uansett, men det ville ikke vært feil med den første kvinnelige sentralbanksjefen.

Stoltenberg seiler opp som ny favoritt

Inn fra sidelinjen har det imidlertid også kommet et nytt navn: Jens Stoltenberg.

Nato-sjef Jens Stoltenberg topper listen over spekulasjonene om ny sentralbanksjef. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nato-sjefen skal snart hjem fra Brussel, og blir stadig oftere nevnt som en sterk kandidat til den øverste stillingen i Norges Bank.

I et intervju med VG i begynnelsen av oktober blir Stoltenberg spurt om nettopp dette, noe han ikke avviser, men svarer:

– Jeg har sett spekulasjoner om det, men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå.

Svaret ble av mange tolket nettopp som en bekreftelse på at dette var noe han vurderte, og satte i gang nye runder med skriverier.

Etter noen uker ønsket flere fremtredende økonomer seg Stoltenberg som sentralbanksjef istedenfor, ifølge DN.

Nest best

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum kaller Wolden Bache den «nest beste kandidaten», mens sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea peker på at «det er som oppmann for Oljefondet Stoltenberg har en pondus som de andre kandidatene ikke har».

Olsen har naturligvis helt rett i at sentralbanksjefjobben ikke bare begrenser seg til finansiell stabilitet og rentesetting, men at rollen som styreleder i Oljefondet kanskje er like viktig.

Å være sjefen til oljefondsjef Nicolai Tangen, krever nok sin mann eller kvinne- for all del.

Den nye sentralbanksjefen blir også sjefen til oljefondtopp Nicolai Tangen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Men at en kandidat med både doktorgrad og den riktige erfaringen fra Norges Bank ikke har stor nok «pondus» til det, kan imidlertid diskuteres.

Solid erfaring

Man kan selvsagt argumentere for at Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og Nato-sjef, har større gjennomslagskraft, er sterkere retorisk, har bredere erfaring og har en solid økonomisk bakgrunn.

Å ha en synlig og tydelig sentralbanksjef, som klarer å forankre pengepolitikken hos det norske folk, er viktig. Jens Stoltenberg kan klare å få flere interessert i hva sentralbanken driver med, og kan på den måten være et viktig instrument for å oppnå nettopp det.

Hans ledererfaring kan også være nyttig for å forsvare sentralbankens uavhengighet, og stå imot press fra for eksempel Stortinget.

Likevel reises hans politiske tilknytning til Arbeiderpartiet også som en svakhet for hans kandidatur. Blant økonomer diskuteres det om Stoltenberg kan tenkes å bruke stillingen som et politisk redskap, selv om også mange mener at han vil klare å skille rollene.

Uansett vil det blir krevende dersom han hele tiden må demonstrere sin uavhengighet.

Vil unngå bråk

Det er regjeringen som ansetter den nye sentralbanksjefen, på anbefaling fra embetsverket i Finansdepartementet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Statsminister Jonas Gahr Støre, som er venn med Stoltenberg, har allerede sagt at han kommer til å melde seg inhabil i en eventuell vurdering av ham. Det er en forsmak på hvor krevende det kan bli dersom statsministeren i de neste fire årene ikke kan håndtere spørsmål knyttet til Norges Bank.

Onsdag ble stillingen lyst ut, og søkerlisten vil gjøres offentlig når søknadsfristen går ut. Om navnet på den endelige kandidaten står der, er imidlertid usikkert. Ofte holdes vedkommende utenfor helt frem til annonseringen.

Vi i pressen har blitt overrasket før, senest i ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef.

Les mer om ansettelsen av Tangen her: Spennende å se om han synes det er verdt det

Og med den prosessen friskt i minne, kommer nok Finansdepartementet til å gå noen ekstra runder før de lander på sin innstilling. Å risikere enda en runde med bråk, som igjen kan rokke ved tilliten til Norges Bank, er det siste de ønsker seg.