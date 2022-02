Finansdepartementet har dermed trosset advarslene fra opposisjonen og fagøkonomer. Flere har ment at en tidligere toppolitiker vil rokke ved uavhengigheten til Norges Bank.

Stoltenberg blir den første med partibakgrunn som blir sentralbanksjef siden 90-tallet. Han blir den første som også har vært statsminister. Han er utdannet samfunnsøkonom.

– Jeg er takknemlig for tilliten, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Norges Bank er en viktig insitiusjon for landet vårt. jeg søkte på jobben for å løse bankens samfunnsoppdrag, sier Jens Stoltenberg fra Brussel under pressekonferansen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han er trygg på at Stoltenberg er den beste kandidaten.

– Stoltenberg har lang erfaring. Han er selv en dyktig økonom. Det er avgjørende med solid ledererfaring, sier han under pressekonferansen.

Finansdepartementet konkluderer med at Stoltenberg ikke vil svekke sentralbankens uavhengighet. De viser til at lovverket setter rammer for hva sentralbanken kan gjøre, og at han gikk av som statsminister i 2013.

Wolden Bache blir midlertidig sjef

Stoltenberg har tidligere varslet at han vil være generalsekretær i Nato inntil 1. oktober 2022.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef inntil Stoltenberg kan gå inn i stillingen, ifølge regjeringen.

Hun er en merittert økonom med tung erfaring med kjerneoppgavene til sentralbanken, og har vært både direktør for Finansiell stabilitet og Pengepolitikk.

Ida Wolden Bache er i dag visesentralbanksjef og har doktorgrad. Hun har både vært direktør for Finansiell stabilitet og Pengepolitikk i Norges Bank. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Regjeringen skriver ikke når Stoltenberg er klar til å ta over, og sier 31. desember 2022 er det seneste tidspunktet Wolden Bache vil være midlertidig sjef.

Begge kandidatene har vært i finalerunden om å bli sentralbanksjef.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen. Jeg har stor respekt for Stoltenberg, og sammen med Norges Banks medarbeidere, ser jeg fram til å jobbe med ham de neste årene, sier Wolden Bache til NRK.

Slik begrunner Vedum valget

Finansdepartementet mener generalsekretær Jens Stoltenberg er best kvalifisert.

– Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har, gjør han veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier Vedum i pressemeldingen.

Finansdepartementet utdyper også årsaken til at valget falt på Stoltenberg:

«Stoltenberg har ikke operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning. Han har likevel god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og samspillet mellom disse, samt for internasjonale utviklingstrekk som kan ha betydning for disse politikkområdene.»

Jens Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato inntil 1. oktober. Han er tidligere leder av Arbeiderpartiet, og var statsminister fra 2000 til 2001 og 2005 til 2013. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Stoltenberg er nær venn av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Finansdepartementet mener dette ikke vil føre til at Stoltenberg er inhabil ofte eller systematisk i saker som Norges Bank skal behandle. Du kan lese hele vurderingen her.

Inhabilitet er et annet spørsmål enn sentralbankens uavhengighet. Fordi beslutningene til Norges Bank skal sørge for at økonomien holder stø kurs over tid, skal sentralbanken være uavhengig av politikere, som jobber etter mer kortsiktige økonomiske mål.

Hva gjør Norges Bank? Ekspandér faktaboks Norges Bank skal blant annet holde styr på pengemengden i landet, og holde prisveksten på ting du kjøper i sjakk med pengepolitikken.

I tillegg er én av hovedoppgavene å sørge for finansiell stabilitet, sammen med Finansdepartementet og Finanstilsynet. Sammen skal de forebygge at norsk økonomi havner i alvorlig trøbbel.

I motsetning til i andre land, vil sentralbanksjefen i Norge også få en spesiell oppgave som styreleder for Statens pensjonsfond utland.

Sentralbanksjefen er øverst ansvarlig for alt dette, og er derfor én av landets mektigste personer.

Fordi beslutningene skal sørge for at økonomien holder stø kurs over tid, skal sentralbanken være uavhengig av politikere, som jobber etter mer kortsiktige mål.

Regjeringen kan ikke bestemme hva Norges Bank skal gjøre, med mindre en svært uvanlig situasjon oppstår.

Stoltenberg er omstridt

Debatten om Stoltenberg kan bli sentralbanksjef, har rast siden flere medier i fjor høst skrev at han var aktuell, og viste til anonyme kilder.

Både på grunn av Stoltenbergs nære vennskap til Norges statsminister Jonas Gahr Støre, men også på grunn av middager og samtaler han har deltatt på og i – lenge før Olsen varslet sin avgang i høst.

I november la Finansdepartementet ut en utlysning. Den passet Jens Stoltenberg særlig godt, uttalte en hodejeger til NRK i november.

Departementet oppfordret både Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg til å søke:

Ida Wolden Bache Er i dag visesentralbanksjef i Norges Bank Har vært tilknyttet Norges Bank stort sett siden 1998. Tidligere direktør både for Pengepolitikk og Finansiell stabilitet Har doktorgrad i økonomi

Jens Stoltenberg Tidligere Ap-leder og statsminister Sjef i NATO og arbeidssøkende. Vil bli sentralbanksjef Beskrives som nær venn av Jonas Gahr Støre



Her er tidslinjen for utnevnelsen

Dette galleriet viser noen av nøkkelpersonene i ansettelsesprosessen:

Trygve Slagsvold Vedum Partileder i Senterpartiet og finansminister

Har som finansminister ansvaret for å ansette ny sentralbanksjef

Får en anbefaling av embetsverket i Finansdepartementet før ansettelsen Jonas Gahr Støre Norges statsminister og partileder i Arbeiderpartiet

Nær venn og tidligere partikollega av Jens Stoltenberg

Har erklært seg inhabil i ansettelseprosessen Knut Brundtland Sjef i meglerhuset ABG Sunndal Collier. Beskrives som en nær venn av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre

Sønn av tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland

Har arrangert to middager hvor Stoltenbergs kandidatur ble tema Nicolai Tangen Sjef i Oljefondet

Inviterte med seg topper fra politikk, næringsliv og akademia på USA-tur før han søkte jobben i Oljefondet. Knut Brundtland var blant gjestene han sponset reisen for

Var til stede på en av middagene hvor Stoltenbergs kandidatur ble tema

I midten av januar kom konklusjonen fra justisdepartementet. De erklærte Stoltenberg som habil til stillingen som sjef i Norges sentralbank.

Det var imidlertid ikke nok til å roe kritikerne. Representanter fra et flertall av partiene på Stortinget er skeptiske til den tidligere statsministeren som sentralbanksjef. Frp vil ha full gransking av ansettelsen.