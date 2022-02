– Frp er kritisk til tilsettinga av tidlegare Arbeidarpartileiar Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, seier partileiar Sylvi Listhaug.

Ho seier at det ikkje er tvil om at Stoltenberg er kvalifisert, men at bindingane han har til statsministeren, partiet og regjeringa. Listhaug seier dei difor vil ta initiativet til å granske prosessen som førte fram til tilsettinga av ny sentralbanksjef.

Fleire av partia på Stortinget varsla allereie i går at tilsettinga av ny sentralbanksjef vil få etterspel.

– Ei av dei viktigaste oppgåvene for kontrollkomiteen er å passe på at regjeringa opptrer ryddig og slik dei skal. Vi kjem difor til å følge opp utnemninga med grundige og gjennomtenkte spørsmål. Ikkje fordi vi legg til grunn at det har skjedd noko feil, men fordi det er viktig å kontrollere dette, særleg når utnemninga er omdiskutert, seier leiaren av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Peter Frølich (H).

– Uklok avgjerd

Nestleiar og finanspolitisk talsperson i Venstre, Sveinung Rotevatn er sterkt kritisk til utnemninga av Stoltenberg.

Sveinung Rotevatn (V) Foto: Torstein Bøe

– Dette er ei uklok avgjerd av regjeringa. Det er viktig at Noregs Bank er uavhengig og blir oppfatta som uavhengig. No vel ein ein partipolitikar.

Rotevatn seier han håper og trur Stoltenberg klarer å vere profesjonelt uavhengig.

– Spørsmålet er om folk har brei tillit til det som no skjer. Stortinget har det openbert ikkje, og eg trur ikkje folk flest har det heller, seier han til NRK.

Tina Bru (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nestleiar i Høgre og finanspolitisk talsperson, Tina Bru, gratulerer Stoltenberg med jobben som sjef i Noregs Bank. Men ho peikar samtidig på uroa som har vore rundt prosessen.

– Dei siste månadane har både økonomar, kommentatorar og politikarar frå alle parti, unnateke Ap og Sp, vist uro for kva ei utnemning av Stoltenberg ville kunne ha å seie for tilliten til Sentralbanken, seier ho.

Meiner prosessen står til stryk

Raudts finanspolitiske talsperson, Marie Sneve Martinussen, meiner tilsettingsprosessen står til stryk.

Marie Sneve Martinussen (R) Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Det er 1–0 til maktspelaren Stoltenberg. Raudt krev svar på kva vurderingar som blei gjort då Stoltenberg blei oppmoda til å søke jobben.

Ho fryktar folk flest vil tape på utnemninga.

– Eg fryktar vi får ei meir omsynslaus sentralbankstyring, og at renta kjem til å bli heva for mykje, for raskt, fordi Stoltenberg no skal vise at han er uavhengig av regjeringa. Då er det ikkje Støre det går ut over, men bustadeigarar og arbeidsplassar, seier ho.

Åsmund Aukrust (Ap) Foto: Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust frå Arbeidarpartiet gratulerer og ønsker Stoltenberg lykke til i den nye jobben, og seier at han set sin lit til dei vurderingane Finansdepartementet har gjort i tilsettingsprosessen.

– Dette er ei særleg uavhengig stilling. Difor er eg oppteken av at vi som stortingspolitikarar ikkje skal noko meining om dette. Det er eit paradoks å høyre om stortingsfleirtalet som meiner det eine og det andre. Vi på Stortinget har ikkje noko med dette å gjere, seier han.

Godt kvalifisert

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO gratulerer Jens Stoltenberg med jobben som sentralbanksjef.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Stoltenberg er godt eigna som sentralbanksjef. Han har leiarerfaring frå skiftande tider. Han har leia gjennomføring av store, krevjande reformer. Han har god økonomisk forståing, og er ein svært god kommunikator.

Men Dørum peikar på at Stoltenberg manglar teoretisk og praktisk erfaring frå ansvarsområda til Noregs Bank.

– Men der vil Ida Wolden Baches erfaring og kompetanse utfylle hans på ein svært god måte. Vi vil få ei svært sterk sentralbankleiing, seier han.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom Foto: Inger K. Lee/Ole P. Klepp / NRK

Også sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due-Andresen, meiner Stoltenberg er godt kvalifisert til dei oppgåvene han no etter kvart skal få. Ho trur ikkje hans politiske bakgrunn blir eit problem.

– Det ville fort bli avslørt dersom ein sentralbanksjef skulle sett renta etter eigne behov. Rolla som sentralbanksjef inneber også meir enn å sette renta, blant anna å kontrollere oljefondet. og Stoltenbergs breie og solide bakgrunn trur eg kjem svært godt med her, seier ho til NRK.

– Luksusproblem

Sjeføkonom i Sparebanken 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, er ikkje overraska over valet, og trur Stoltenberg vil gjere ein god jobb. Men Finansdepartementet har ikkje hatt ein enkel jobb i denne prosessen, seier han.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Foto: Lise Åserud

– Vedum og Finansdepartementet hadde eit luksusproblem, med to svært ulike kandidatar som begge kunne fylle rolla godt, på kvar sin måte. Eg er ikkje uroa for at Stoltenberg vil ta spesielle partipolitiske omsyn, sjølv om han sjølvsagt har ein tung partipolitisk bakgrunn, seier Andreassen til NRK.

Nordea markets skriv i ei analyse at meklarhuset ikkje ventar at utnemninga av Stoltenberg som sentralbanksjef vil ha innverknad på pengepolitikken i Noregs Bank.