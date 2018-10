NRK har vært i kontakt med 237 KrF-ere i de fire fylkene som ennå ikke har valgt delegater.

Hvem som blir valgt, vil avgjøre om Erna Solberg (H) får fortsette som statsminister, eller om partileder Knut Arild Hareide får det som han vil og danner regjering med Jonas Gahr Støre (Ap).

Undersøkelsen gir en pekepinn på stemningen i grasrota i de aller siste, avgjørende fylkene.

Dersom fylkesårsmøtenes delegater gjenspeiler det KrF-erne i undersøkelsen har svart, vil blå side vinne så lenge Østfold velger minst én blå delegat blant sine åtte i morgen.

Innspurt til ingen nytte?

De siste dagene har Knut Arild Hareide tatt innpå den blå ledelsen i kampen om delegatene.

På den såkalte superlørdagen i helga fikk han blant annet med seg fem delegater fra det tradisjonelt blå KrF-fylket Møre og Romsdal, og hele elleve delegater fra Trøndelags delegasjon på 13.

Men ifølge NRKs undersøkelse, kan det hele være til ingen nytte. For dersom KrF-erne som har svart oss hadde utgjort fylkesårsmøtene, og de hadde valgt representative lister, ville resultatet sett slik ut:

Akershus: 4 blå, 5 røde

Akershus: 4 blå, 5 røde

Vestfold: 4 blå, 3 røde

Østfold: 4 blå, 4 røde Totalt: 16 blå, 15 røde

Spenning til siste slutt

Undersøkelsen er sendt til 312 KrF-ere på fylkes- og lokallagsnivå per SMS fra 17. til 28. oktober. Dette er KrF-ere som står oppført med ulike verv og posisjoner lokalt i partiet. 76 prosent av dem har svart.

Det er ikke sikkert at de er representative for holdningene i sine fylker, eller for holdningene til de som faktisk deltar på fylkesårsmøtene.

Dersom undersøkelsen slår til, blir det svært jevnt i de siste fylkene. Den anslår at 16 av de siste delegatene vil være blå, mens 15 av de siste vil være røde. De fire fylkeslederne er allerede sikret en plass.

Dersom det blir utfallet, vil blå side mangle én delegat når mandagen er omme. Den vil de ifølge undersøkelsen sikre seg i Østfold tirsdag, der undersøkelsen anslår fire delegater fra hver side – og et knapt borgerlig flertall blant medlemmene.