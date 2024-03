FNs sikkerhetsråd krever umiddelbar våpenhvile i Gaza

FNs sikkerhetsråd har mandag vedtatt et forslag om umiddelbar våpenhvile i Gaza.

Rådet krever også at alle gisler skal løslates uten betingelser og at alle barrierer som stopper nødhjelp inn til Gaza, må opphøre.

Lovforslaget tar til orde for umiddelbar våpenhvile under fastemåneden ramadan.

14 av rådets 15 medlemmer stemte ja til forslaget. USA avsto fra å stemme.

AVSTO: USA-diplomat Linda Thomas-Greenfield avsto fra å stemme. Foto: Reuters

Forslag om våpenhvile har blitt stoppet flere ganger i Sikkerhetsrådet, sist av vetomaktene Kina og Russland.

Russland forsøkte å få fjernet ordet «permanent» fra forslaget, som ble stemt gjennom mandag, men fikk ikke støtte fra de andre medlemmene i rådet.

Hamas ønsker vedtaket velkommen

Presset fra verdenssamfunnet om å få til en våpenhvile i det kriserammede Gaza, har blitt sterkere.

I forslaget som nå er vedtatt, understreker rådet at det haster med å utvide tilgangen til humanitær bistand og beskyttelse i Gaza.

– Det at man kom fram til en beslutning nå, var på høy tid. Det er veldig viktig for Gaza, ikke minst. Det er en sterk resolusjon og en veldig klar og tydelig beskjed, sier Nupi-forsker Niels Nagelhus Schia.

Reuters skriver at Hamas ønsker vedtaket velkommen og sier de står klare til å delta i en fangeutveksling på begge sider.

Tydelig beskjed til Israel

Schia minner om at vedtak stemt gjennom i sikkerhetsrådet ikke er bindende, og at det må følges opp i praksis.

Men det betyr ikke at vedtaket ikke har betydning:

TYDELIG BESKJED: Nupi-forsker Niels Nagelhus Schia mener både USA og verdenssamfunnet har sendt en tydelig beskjed ved å godta resolusjonen om våpenhvile. Foto: Martin Gundersen / NRK

– Det skal mye til for Israel å stå imot presset og ikke bry seg om det. Tydeligere beskjed fra verdenssamfunnet kan man ikke få.

Forslaget som ble vedtatt mandag ble utarbeidet av Algerie med støtte fra Mosambik, Algerie, Ecuador, Guyana, Japan, Malta, Sierra Leone, Slovenia, Sør-Korea og Sveits.

Schia mener også USA sender et tydelig signal til Israel ved å avstå fra og stemme. USA har brukt vetoretten sin til å blokke våpenhvile-forslag flere ganger tidligere.

– Det er stadig tydeligere beskjed fra USA til Israel om at det ikke kan fortsette på denne måten, sier Schia.

Israel truet med å stoppe USA-besøk

På forhånd forsøkte Israels statsminister Benjamin Netanyahu å presse USA til å stoppe forslaget om våpenhvile.

Netanyahu sa at dersom USA ikke stopper vedtaket om våpenhvile, vil Israel stanse en planlagt delegasjon til USA.

De to statene skulle møtes for å prate om situasjonen i byen Rafah i Gaza, hvor Israel i flere omganger har truet med å gå inn med bakkestyrker.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant er allerede på plass i Washington.

– Vi har ingen moralsk rett til å stoppe krigen i Gaza før alle gisler er bragt hjem, sier Gallant i en offisiell uttalelse gjengitt av Reuters.

PRESSER USA: Israels statsminister Benjamin Netanyahu truet før avstemmingen med å trekke en høytstående delegasjon som skulle reise til USA. Foto: Reuters

Kort tid etter forslaget ble vedtatt, melder flere medier at Netanyahu sier at delegasjonen ikke reiser til Washington som tidligere planlagt.

– USAs posisjonelle endring skader krigsinnsatsen og innsatsen for å slippe fri gisler.

Det hvite hus sier på sin side at de ikke har mottatt noen beskjed om endringer i planene for Israel-besøket, og at FN-vedtaket ikke representerer et skifte i deres politikk.

– Vi så fram til en diskusjon om alternativene til en stor bakkeoffensiv fordi vi ikke tror en bakkeinvasjon i Rafah er den beste løsningen, sier talsperson for Det hvite hus, John Kirby til Reuters.

USA er en av vetomaktene i rådet og har blokkert vedtak om våpenhvile flere ganger tidligere.

Før avstemningen advarte USA om at vedtaket kunne skade forhandlingene mellom USA og Israel i Qatar.

Støre: – På høy tid

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom søndag med krass kritikk mot FNs sikkerhetsråd for å mislykkes i å vedta en våpenhvile.

– Det er både viktig og på høy tid at FNs sikkerhetsråd nå har vedtatt et tydelig krav om en umiddelbar våpenhvile på Gaza, sier Støre til NRK mandag.

Han kaller situasjonen i Gaza uholdbar.

– Det er verdt å merke seg hvordan sikkerhetsrådet nå karakteriserer det som skjer på Gaza som en katastrofal humanitær situasjon. Samtidig understrekes det i resolusjonen at gislene må løslates. Israel må nå la humanitær bistand komme helt frem, og Hamas må uten forsinkelse løslate gislene.

Israel kutter UNRWA

Israel sier også mandag at de stanser samarbeidet med FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

– UNRWA er en del av problemet, og vi stanser nå å jobbe med dem. Vi faser aktivt ut bruken av UNRWA fordi de fører videre konflikten, heller enn å prøve å avgrense konflikten, seier David Mencer, talsperson for den israelske regjeringen.