Skjebnedag for Gaza

– Det er vanskelig å komme dit, men jeg tror det fortsatt er mulig, sier USAs utenriksminister Antony Blinken som er i Israel for å forsøke å presse fram en seks uker lang våpenhvile i Gaza.

Meningen er å få til en våpenhvile som innebærer at Hamas frigir 30–40 gisler fra Gaza mot at Israel løslater flere palestinske fanger fra israelske fengsler. En avtale skal og sikre mer nødhjelp inn i Gaza.

USAs utenriksminister Antony Blinken med skytteldiplomati i Midtøsten. Blinken ankommer Israel fredag. Foto: Evelyn Hockstein / AP

Det spesielle med dette våpenhvileforslaget er at det er USA, som er Israels mest lojale støttespiller, og som har vendt tommelen ned for flere våpenhvileforslag, som denne gangen vil at Sikkerhetsrådet skal gå inn for en seks uker lang våpenhvile.

Også Storbritannia og Australia sier det er behov for «umiddelbart opphør i kampene» i Gaza. Uttalelsen fra de to landene kom etter et felles utenriks- og forsvarsministermøte i Adelaide.

Samtidig med at Blinken er i Israel, så skal Israels etterretningssjef møte forhandlere fra USA, Egypt og Qatar i Doha fredag.

Advarer mot bakkeinvasjon i Rafah

USAs utenriksminister vil igjen advare israelske ledere om å sende soldater inn i Rafah, sør på Gazastripen der 1,5 millioner mennesker er fanget opp i et hjørne mot grensen til Egypt. De fleste bor i provisoriske teltleirer og mangelen på mat er skrikende.

– Det finnes en bedre måte å ta seg av trusselen fra Hamas på, sier Blinken.

USAs utenriksminister Antony Blinken i Kairo torsdag. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Israels utrettelige bombing av Gaza fortsetter til tross for økende kritikk fra mange land.

Denne uka har angrepet vært konsentrert mot al-Shifa-sykehuset og det israelske militæret sier de har drept 140 Hamas-krigere og arrestert 350.

Les også Israelske soldater har stormet Shifa-sykehuset i Gaza

Nesten 32.000 drepte

Den blodigste Gaza-krigen noensinne startet etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober. Nesten 1200 mennesker ble drept, og 250 gisler ble tatt til fange og brakt i skjul i Gaza. 130 fanger holdes fortsatt i Gaza. En del fanger er frigitt i tidligere våpenhvileavtaler, mens 33 fanger er antatt døde.

Røyk stiger opp etter et israelsk angrep mot Rafah torsdag. Foto: SAID KHATIB / AFP

Nesten 32.000 mennesker er drept i Gaza siden krigen brøt ut ifølge de lokale palestinske myndighetene. Det kommer ikke nok nødhjelp inn og Gazas befolkning lider av store mangler på mat og annen nødhjelp.