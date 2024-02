13 av Sikkerhetsrådets 15 medlemsland stemte for resolusjonen, som var ført i pennen av Algerie. Storbritannia avsto fra å stemme, mens USA benyttet seg av vetoretten.

Mandagens amerikanske veto mot en resolusjon som krever våpenhvile i Gaza, var det tredje siden 7. oktober.

– En stemme til støtte for dette resolusjonsutkastet er en støtte til palestinernes rett til liv. Ved å stemme imot så innebærer det at man slutter opp om den brutale volden og den kollektive avstraffelsen av dem, sa Algeries FN-ambassadør Amar Bendjama før avstemningen.

Forhandlinger

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield hevdet i sin begrunnelse for vetoet at et krav om umiddelbar våpenhvile vil kunne ødelegge for forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling som pågår mellom USA, Egypt, Israel og Qatar.

Disse forhandlingene har pågått i ukevis, men har så langt vært resultatløse ettersom Israel og Hamas nekter å godta hverandres krav.

– Alt rådet nå gjør bør være til hjelp, ikke til hinder for disse sensitive og pågående forhandlingene. Vi mener resolusjonen som nå ligger på bordet vil ha negativ innvirkning på disse forhandlingene, sa Thomas-Greenfield før avstemningen.

– Det å kreve en umiddelbar og forbeholdsløs våpenhvile, uten at det foreligger en avtale som pålegger Hamas å løslate gislene, vil ikke bringe varig fred. Det vil i stedet føre til en opptrapping av kampene mellom Hamas og Israel, sa hun.

Amerikanerne har nå fremmet sitt eget resolusjonsutkast, som nyhetsbyrået Reuters har sett. I forslaget understrekes Sikkerhetsrådets «støtte til en midlertidig våpenhvile i Gaza så snart det er gjennomførbart».

To palestinske barn drept i israelske angrep blir båret til graven i Gaza. Over 12.000 barn er ifølge palestinske helsemyndigheter blant de nærmere 30.000 som er drept siden oktober. Foto: AP

Sivile ofre

I utkastet heter det videre at våpenhvilen må baseres «på en modell der alle gisler blir løslatt, og alle hindre for omfattende humanitærhjelp blir opphevet».

Over 29.000 palestinere er ifølge helsemyndighetene i Gaza drept og nærmere 70.000 er såret i israelske angrep siden oktober, og 70 prosent av ofrene er barn og kvinner.

En israelsk stridsvogn ved grensa til Gazastripen mandag. Foto: AP

Angrepene fortsetter

Israel fortsatte natt til tirsdag angrepene mot Gaza. Ifølge øyenvitner var luftangrepene og kampene natt til tirsdag for det meste rettet mot Khan Younis og de østlige delene av Gaza by.

Tirsdag morgen opplyste det israelske militæret at deres styrker har tatt livet av flere titall væpnede menn i Khan Younis det siste døgnet.

Stanser matleveranser

Tross at sulten brer seg, stanset Verdens matvareprogram (WFP) igjen matleveranser til Nord-Gaza etter at en kolonne ble beskutt og plyndret.

Søndag kjørte WFP sin første kolonne med lastebiler til Nord-Gaza på tre uker, men den møtte «totalt kaos og vold på grunn av den fullstendige kollapsen i lov og orden».

De la til at deres folk var vitne til «desperasjon uten sidestykke.»

– Beslutningen om å stanse leveranser til de nordlige delene av Gazastripen blir ikke tatt lett på, fordi vi vet at det betyr at situasjonen forverres ytterligere, sier WFP i en uttalelse.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond Unicef uttalte mandat at det var stor mangel på mat og drikkevann i Gaza, og at dette fører til stort omfang av sykdom og sult.