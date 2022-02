FN-ekspert hardt ut mot Norge: Mener det er nesten latterlig at fire barn ikke er hentet fra Syria

– Fire barn! Jeg er forskrekket over at regjeringen har mislyktes med å hente dem tilbake. Det er nesten latterlig når man ser at andre land henter hjem hundrevis, sier FN-eksperten Fionnuala Ní Aoláin til NRK.

Jusprofessoren ved Universitetet i Minnesota og Queen's University i Belfast er spesialrapportør for FN. Det betyr at hun er en uavhengig ekspert som er oppnevnt av FN.

I et intervju med NRK langer den anerkjente menneskerettighetseksperten ut mot den norske regjeringen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sakene om de norske barna og IS-kvinnene i Syria på sitt bord. Foto: NTB

Mener sikkerhetssituasjonen er uholdbar

– Ingen land som unnlater å hente tilbake sine egne fra nordøst i Syria kan belære andre land om menneskerettigheter. Dette fraraner Norge troverdighet i å stå opp for menneskerettigheter globalt, sier hun til NRK.

Fire terrorsiktede norske kvinner og fire barn er fortsatt internert i Syria. Som NRK har fortalt har tre av barna sittet i fengsel i minst to måneder.

Barna er flyttet til et ukjent sted. Det skjedde etter at IS angrep et stort fengsel i området. Målet var å frigjøre egne soldater.

Spesialrapportøren påpeker at sikkerhetssituasjonen er uholdbar.

– Dette er en sikkerhetskatastrofe. Stater kan vente med å håndtere saken, men til syvende og sist må de gjøre det rette, sier spesialrapportøren til NRK.

I mai i fjor skrev Aoláin en omfattende rapport om forholdene for fengslede mindreårige i området.

Sønnen til terrorsiktede Aisha Kausar i leiren Roj nordøst i Syria. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Buret inne som undermennesker

Totalt er det rundt 850 barn som enten er i fengsel eller i såkalte rehabiliteringssentre i området.

Tallene er bygd på anslag fra FN, UNICEF og Human Rights Watch.

Spesialrapportøren mener at noen av barna lever i forhold som kan karakteriseres som tortur.

– De blir buret inne som om de var undermennesker. Og det på grunn av hvem foreldrene deres er, ikke på grunn av noe de har gjort, sier hun til NRK.

Huitfeldt vil ikke svare

Tre av de fire terrorsiktede kvinnene har sagt at de ønsker å komme til Norge.

Det er offentlig kjent at to av dem formelt har bedt om bistand til å returnere. Begge har barn.

NRK har bedt om et intervju med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun kunne ikke stille. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også spurt om å delta i Urix, men kunne heller ikke.

Statssekretær Henrik Thune (Ap) i UD, svarer i en skriftlig kommentar til NRK.

Statssekretær Henrik Thune. Foto: Sturlason

– Enhver konsulærsak dreier seg om noens personlige forhold, og detaljer som utenrikstjenesten blir kjent med i disse sakene vil derfor være underlagt lovpålagt taushetsplikt. Dersom det skulle bli aktuelt å bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i Syria med å reise til Norge, vil vi av hensyn til sikkerheten til de involverte, ikke kommentere dette offentlig, sier statssekretæren.

Som fersk utenriksminister sa Huitfeldt til NRK at regjeringen ikke ønsker å hente kvinnene tilbake.

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere, sa Huitfeldt til NRK.