Tre norske barn fengslet i Syria: Ber om at barna får egne advokater

Mødrene er de to søstrene fra Bærum, som i lengre tid har sittet internert i leiren Roj i Syria. Mandag fortalte NRK at de norske kvinnene er fengslet.

De terrorsiktede kvinnene ble arrestert for minst fire uker siden. Lørdag i forrige uke satt kvinnene fortsatt inne.

Det har vært uklart om de tre døtrene deres, som er mellom fire og seks år, også har vært fengslet. Men i dag bekrefter kurdiske selvstyremyndigheter til NRK at kvinner og barn blir fengslet sammen.

På spørsmål fra NRK om også de norske barna ble fengslet, svarer myndighetene i området bekreftende.

– Små barn er sammen med sine mødre i et midlertidig fengsel, sier Abdulkarim Omar til NRK.

Han er utenrikspolitisk talsperson for de kurdiske selvstyremyndighetene.

– Opptøyer i leiren

Det er selvstyremyndighetene som kontrollerer interneringsleirene nordøst i Syria.

Omar sier at bakgrunnen for arrestasjonene er opptøyer blant ekstreme IS-kvinner. Hendelsene skjedde i slutten av november eller begynnelsen av desember.

Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsperson for de kurdiske selvstyremyndighetene. Foto: Christine Svendsen / NRK

– De norske kvinnene var ledende i opptøyene, sier Omar. Opplysningene om søstrenes angivelige lederrolle er vanskelig å kontrollere med uavhengige kilder.

– Når opptøyer skjer må sikkerhetsvaktene isolere lederne og flytte dem til et annet sted for å ta kontroll over leiren igjen, sier talspersonen.

Søstrene i Bærum, har så langt NRK kjenner til, ikke bedt om bistand fra en norsk advokat. Familien har heller ikke svart på NRKs henvendelser.

Rundt 2500 kvinner og barn er internert i leiren Roj, som ligger nordøst i Syria. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Mener loven åpner for egne advokater

Nyheten om fengsling har fått Redd Barna til å sende et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Mandag ba organisasjonen om at Utenriksdepartementet om at de norske barna i Syria får fri rettshjelp. At barnas situasjon er uklar, gjør Redd Barna urolig.

Direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes. Foto: Olav Døvik / NRK

– Vi vet ikke hvilken bevegelsesfrihet barna har, sier Gunvor Knag Fylkesnes til NRK.

Hun er direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

I brevet til utenriksminister Huitfeldt skriver organisasjonen at de er bekymret for at forholdene for barna er mer krevende nå enn i selve interneringsleiren.

– Vi ber UD om umiddelbart å oppnevne advokater til de norske barna som befinner seg i Syria slik at deres rettigheter blir ivaretatt, sier Fylkesnes.

– Må gi barna en stemme

I leiren Roj er det totalt fire barn med norske mødre.

Organisasjonen mener både straffeprosessloven og rettshjelpsloven åpner for at barna kan få oppnevnt noen som representerer dem.

I rettshjelpsloven står det at fritt rettsråd kan gis i «saker for utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan».

– En advokat kan gi barna stemme og sørge for at deres sak blir vurdert, sier Fylkesnes.

UD har mottatt brevet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har ikke vært tilgjengelig for et intervju.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Heiko Junge / NTB

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg skriver i en tekstmelding til NRK at UD vil sette seg inn i henvendelsen før de kommenterer innholdet i brevet.