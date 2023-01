Selskapet annonserte i en børsmelding tirsdag kveld at de slår seg selv konkurs.

Styret bestemte seg i ettermiddag og avgjørelsen var enstemmig da de ikke fant grunnlag for videre drift.

Alle flyvninger er innstilt og billettsalget er stanset. Nettsidene til flyselskapet ble utilgjengelige kort tid etter at nyheten ble kjent, men er nå oppe igjen med informasjon om konkursen.

– – Dette er en trist dag. Vi har gitt jernet og prøvd det vi kunne for å skape et bra produkt og et sted hvor de ansatte trives. Men vi har kommet til kort, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr til NRK.

Beklager til kundene

Administrerende direktør Brede Huser beklager i en pressemelding til kundene som blir skadelidende av konkursen. Han ber dem kontakte kredittkortselskapene sine for å få refundert billetter til reiser som nå ikke blir noe av.

– Det er selvfølgelig trist for de ansatte som nå står uten jobb. Vi beklager overfor gjester som nå må endre på sine reiseplaner. Vi er selvfølgelig lei oss for investorene som har tapt penger og for samarbeidspartnere som nå må omdisponere sine ressurser., sier Braathen til NRK.

Selskapet har nå i kveld et allmøte for de ansatte.

Braathen mener det var flere omstendigheter som gjorde at selskapet gikk over ende.

– Det er vanskelig å starte en ny bedrift. Det er en tøff bransje. Vi fikk vel litt for mange ting mot oss underveis. Både delta og omikron for dem som husker at vi var gjennom en pandemi. Og så var det finansene som til slutt ikke strakk til. Vi prøvde å hente mer kapital, og da sa markedet nei takk.

Selv taper Braathen 100 millioner kroner som han har spyttet inn i selskapet.

– Jeg tenker det er irrelevant. Jeg føler mer for de andre aksjonærene som har tapt penger. Så til de er det bare å si beklager, sier Braathen.

– Var nok for optimistiske

Flyanalytiker Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI er ikke overrasket over utfallet.

– Det var absolutt ikke uventet. De har aldri tjent penger og utsiktene var ikke bra, særlig fordi Norwegian og SAS ser ut til å komme seg gjennom krisen, sier Andersen til NRK.

Andersen sier årsaken til kollapsen er en kombinasjon av at de startet med for mye optimisme og feilberegnet markedet.

– Norwegian slet på det tidspunktet, det samme gjorde SAS og de hadde kanskje håpet å henge med på den støtten disse flyselskapene fikk. De var nok litt for optimistiske når det gjaldt trafikkgrunnlaget. Vi nordmenn flyr mye, men problemet var at de hadde veletablerte konkurrenter som kunne konkurrere ved å sette ned prisene, forklarer Andersen som tror dette blir det siste norske flyselskapet på en stund.

– Flybransjen er beinhard og det er som regel en fordel å være størst. I hvert fall er det en fordel å være i vekst. Flyr hadde ikke ambisjoner om verken å være store eller å ha en dramatisk vekst. Jeg tror ikke det er plass til mer enn tre flyselskaper i Norge.

– Trist for norsk luftfart

Norsk Flygerforbund organiserer pilotene i Flyr og beklager sterkt at selskapet nå går konkurs.

– Dette er trist for norsk luftfart, for alle ansatte som nå mister jobben og for passasjerene. De ansatte har det tøft, og vårt hovedfokus nå er å ta vare på medlemmene våre, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

Lykkes ikke med finansieringsplan

Investor Jan Petter Sissener er største aksjonær i Flyr gjennom sitt fond Sissener Canopus.

– Dette er bare trist for alle parter, det er en trist dag, sier Sissener til NRK.

– Var det mulig å redde selskapet?

– Ja, jeg mener det., men det har vel blitt brent for mange broer underveis. Folk har vel gått lei. Dessverre, sier investoren.

Charterselskapet Ving opplyser til TV 2 at deres kunder ikke vil bli rammet av problemene i Flyr. Tidligere denne måneden ble det klart at Flyr skal frakte Vings kunder til Mallorca, Kreta og Tenerife.

De ber alle som har bestilt reiser om å følge med på oppdateringer direkte fra Flyr, eller på selskapets nettsider.