Dette har du krav på om Flyr går konkurs

Flyr er i en alvorlig økonomisk situasjon og risikerer å gå konkurs. Hva skjer da med flyreisene som er kjøpt?

Forbrukerrådet sier de får mange henvendelser om dette i dag. NRK har snakket med flere som er redde for at reisen bli ødelagt.

Går selskapet konkurs, vil flyene bli stående på bakken.

Dersom du har betalt kontant, er pengene trolig tapt.

Du vil ha et krav mot selskapet, men du vil stille bakerst i køen av kreditorer.

– Sjansen for å få det i et konkursbo er relativt lav. Konkursen innebærer lite penger i kassa, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Men dersom du har bestilt reisen med kredittkort, får du pengene tilbake fra kortutsteder.

– Som forbruker må du da rette et krav til Flyr, og deretter kravet til kortutsteder. Da får du pengene tilbake. Hos noen går det fort, hos andre tar det lengre tid, sier Iversen.

Han sier også debetkort fra Visa og Mastercard gir rett på refusjon dersom tjenesteyteren ikke refunderer, blant annet som følge av konkurs. (Les mer om kortreklamasjon på Forbrukerrådets sider)

– Bør forberede seg

Flyr informerte mandag morgen Oslo Børs om at selskapet ikke har lyktes med en ny plan for finansiering. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Det understrekes at mandagens flyginger til Malaga, Alicante og Las Palmas går som normalt. Flyr har ingen flyginger tirsdag. Hva som skjer videre er ikke avklart.

Dermed risikerer kunder å ikke komme seg av gårde som planlagt.

Iversen i Forbrukerrådet anbefaler folk å forberede seg på en mulig konkurs. Samtidig er det viktig å ikke forhaste seg, påpeker han.

– Det kan jo være at selskapet fortsetter som før, og da er det dumt å sitte med dobbeltdekning. Min anbefaling er å sjekke alternative reiseruter, slik at man er forberedt, sier Iversen.

Hvis man må bestille, er det lurt å velge fleksibel billett. Men det kan være vanskelig å finne i en situasjon som nå.

– De andre selskapene slutter ofte å selge dette når et annet risikerer å gå konkurs. Dette er fordi de ikke vil risikere tomme fly dersom det andre selskapet ikke går konkurs, sier Iversen.

Reiseforsikring

De fleste forsikringsselskapene dekker IKKE krav som skyldes konkurs.

– Generelt er det slik at reiseforsikring ikke dekker tap som følge av konkurs, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Han sier det nå er mange kunder som ringer vedrørende Flyr.

Europeiske Reiseforsikring har samme råd som Forbrukerrådet.

– Slik situasjonen er nå, kan det nok lønne seg å seg å sitte på gjerdet og vente på ny informasjon fra selskapet. Ved en konkurs kan man fort bli sittende igjen med regningen for billetter man ikke får benyttet seg av, og det er noe vi ikke unner noen, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring.

– Hvis du absolutt må bestille en reise nå, og det ikke finnes gode alternativer, kan det være lurt å velge en fleksibel billett, og ikke minst bruke et kredittkort. Da betaler du med bankens penger og kan stå sterkere hvis noe skulle skje, sier Handeland i en pressemelding.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at pengene kunne være tapt om man betalte med Vipps. Det stemmer ikke. Hvis man bruker Vipps når man handler med virksomheter, går det via kortene dine, og du er derfor beskyttet på akkurat samme måte som når du tar det direkte via Visa/Mastercard.