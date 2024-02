Fly krasjet på Gardermoen: – Ristet i hele flyet

Et fly fra Norwegian har kollidert med et annet fly ved en terminal på Gardermoen, bekrefter Avinor til NRK.

– Det er to fly som har kommet borti hverandre. Det er et fly på vei ut av terminalen som har kommet borti et fly som står stille, sier pressevakt Monica Fasting.

Hun understreker at flyene ikke har kollidert på selve rullebanen.

– Det har skjedd i veldig rolig fart på vei ut, så det er ikke snakk om noe personskade. Det er kun materielle skader på flyet.

Norwegian sier til NRK at det allerede er oppdrevet et erstatningsfly som skal få passasjerene fra Oslo til Kristiansand.

– Ristet i hele flyet

En bit av vingen ligger på bakken, viser bilder fra stedet. Flyet, som skulle fra Oslo til Kristiansand, kan trolig ikke fly på en stund.

– Vi har sittet her i 20 minutter. Kapteinen sa de må gjøre nøye undersøkelser før de kan gjøre drastiske tiltak, forteller passasjer Thomas Neteland til NRK.

VG snakket med passasjeren først.

Foto: Kenneth Bremnes / Kenneth Bremnes

Han sier han ble overrasket over hvor mye han kjente fra sammenstøtet med det andre flyet.

– Jeg følte overraskende mye. Det ristet i hele flyet. Vi hadde ikke stor fart, men det ristet, sier Neteland.

Neteland sier han ser personell fra flyplassen i oransje vester på utsiden av flyet, samt betjenter fra brannvesenet.

– Jeg tror litt av problemet er at vi står helt inntil det andre flyet, si vi kommer oss ingen vei.

Foto: Kenneth Bremnes / Kenneth Bremnes

Norwegian: Skal ikke skje

Også tidligere i februar kolliderte et Norwegian-fly på Gardermoen, den gang i et gjerde. Ingen ble skadd.

Pressevakt Esben Tuman i Norwegian sier at sånn som dette verken skal eller bør skje.

– Det er to ganger for mye. Det er ikke sånn det skal være, sier Tuman om de to hendelsene i februar.

Han sier det er for tidlig å si hva som har skjedd.

– Det er naturlig å se på med en gang, sier Tuman.

– Bli sittende

Kenneth Bremnes satt også på flyet som kolliderte. Han sier passasjerene har fått beskjed om å bli sittende og at situasjonen kan ta noe tid å løse.

– Nå har de nettopp tappet luften av hjulene på vårt fly for å befri oss fra det andre og vi blir dyttet tilbake mot gate av traktor, sier Bremnes til NRK.