Prøvene som stammer fra koronautbruddet i Sparta, ble sendt inn 8. januar. En behandlingstid på noe over to uker er altfor svakt, mener ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

– Det er ikke godt nok. Testkapasiteten må bli mye bedre. Når det er mistanke om et mutert virus i kommunen, må vi få raskere svar, sier han til NRK.

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje har ventet på prøvesvar fra FHI i mer enn to uker. Foto: Vidar Ruud/NTB Foto: Vidar Ruud / NTB

Fredag så kommunen seg nødt til å purre på prøvesvarene fra Folkehelseinstituttet (FHI), etter utbruddet i Nordre Follo. Ennå har ikke FHI latt høre fra seg.

– Er du urolig for at det pågår et skjult utbrudd av mutert koronavirus i kommunen?

– Ja, det er en bekymring, Men vi har ikke stadfestet noe slikt, og kommuneoverlegene tror vi har vært heldige denne gang fordi smittesituasjonen i Sarpsborg går rett vei.

– Vi tror vi har hatt flaks denne gangen, men sikre er vi jo ikke før vi får svar.

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener det går for tregt.

– Det er helt avgjørende å vite om det muterte viruset er vilt i Oslo, sa Johansen da han gjestet Politisk kvarter mandag morgen.

To utbrudd

Sparta ble i romjula rammet av koronautbrudd for andre gang denne sesongen. De positive testsvarene kom på nyåret, og det er dette siste utbruddet som kommuneoverlegene vil teste for den muterte varianten.

Sparta er rammet av koronautbrudd to ganger. Her jubler spillerne etter å ha beseiret Vålerenga i desember. Foto: Jil Yngland / NTB Foto: Jil Yngland / NTB

I tillegg til Sparta har flere andre lag i eliteserien i ishockey fått påvist koronasmitte. Dette gjelder også erkerival Stjernen fra nabobyen Fredrikstad.

Også Fredrikstad kommune venter på prøvesvar fra FHI. Prøvene er knyttet til to ulike utbrudd. Fem prøver ble sendt 15. januar og fire andre den 11. januar.

– Vi har ennå ikke fått svar på disse prøvene, sier kommuneoverlege Berit Løkken Finess til NRK.

– Begge utbruddene er nå over. Slik utbruddene utviklet seg har vi ikke stor grunn til å tro at de er knyttet til den britiske muterte virusvarianten, sier hun.

Oslos byrådsleder møtte helseminister Bent Høie til debatt i dagens Politisk kvarter. Du trenger javascript for å se video. Oslos byrådsleder møtte helseminister Bent Høie til debatt i dagens Politisk kvarter.

– Må avklares raskt

– Om det er mistanke om et mutert virus, så bør dette avklares raskt. For å kunne ramme inn et utbrudd og slå det ned, er vi helt avhengig av raske prøvesvar, sier Martinsen-Evje.

Sarpsborg-ordføreren stiller spørsmål ved om FHI har tilstrekkelig med ressurser til tilfredsstillende analysevirksomhet.

Den store bekymringen ved en eventuelt tredje bølge med en mutert variant, er jo at kapasiteten ved sykehusene skal bli sprengt, slik vi ser ute i Europa. For å unngå det, er vi nødt til å få tidlige prøvesvar. Vi kan ikke sitte og vente, fortsetter han.

Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol sier det er en kamp mot klokka.

– Dyktige fagmiljøer ved for eksempel NTNU melder om at de har både utstyr, kompetanse og kapasitet til å supplere FHIs analysekapasitet for å avdekke mutasjoner. Det er viktig at alle kluter settes til nå, sier hun.

Kjerkol mener det er uakseptabelt å vente i ukevis på prøvesvar, slik tilfellet er i Oslo.

– Tre uker er uakseptabelt lang tid når det i realiteten betyr at denne ekstremt smittsomme varianten kan få et fotfeste vi kanskje ikke klarer å gjenvinne kontrollen over, sier Ap-representanten.

Pesten er ikke over

– Positivt tegn

På spørsmål fra NRK om hvorfor det tar så lang tid å gi prøvesvar til kommunene svarer avdelingsdirektør Line Vold i FHI som følger:

– De prøvene som er positive for den engelske varianten, svarer vi raskt ut og følger opp. Så er det en del kommuner som ikke har fått svar, og det trenger vi å forbedre.

Avdelingsdirektør Line Vold sier FHI prioriterer å følge opp de positive prøvesvarene fra kommunene først. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald / NTB

– Så hvis man ikke får svar med det første, så er det grunn til å anta at prøven er negativ?

– Det er ialllfall et litt positivt tegn, sier Vold.

– Vi analyserer hele tiden og i raskt tempo med den nye metoden. Vårt hovedfokus er å få meldt ut de positive prøvesvarene. De som tester positivt for den engelse varianter blir kontaktet umiddelbart og i bistår kommunene med å følge opp disse tilfellene. Og så er det et litt større treghet i systemet når det gjelder å melde ut de negative prøvesvarene, sier hun.

– Må skalere opp

Helseminister Bent Høie (H) ble på Politisk kvarter mandag morgen konfrontert med de såkalte ABE-kuttene som også Folkehelseinstituttet er blitt underlagt de siste årene. Reformen går ut på at det hvert år kuttes 0,5 prosent i driftsbudsjettene til offentlig sektor.

– Det FHI har hatt, er det som kalles for effektiviseringsreformen, som vi har hatt i offentlig sektor. I tillegg har vi samlet en del av de funksjonene som FHI hadde internt, til et felles opplegg som skal gi bedre kvalitet, for eksempel knyttet til IKT. Men jeg tror ikke det er hovedforklaringen til den situasjonen vi er i, sa Høie.

Han undertreket at Norge er blant landene i Europa som analyserer flest koronaprøver for mutasjoner.

– Men her må vi skalere opp, erkjente han.