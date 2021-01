Byrådslederen om mutant-analysene: – Dette går ikke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et utbrudd av det muterte koronaviruset har ført til nedstenging av Nordre Follo. Det er innført restriksjoner i 24 kommuner rundt.

Frykten er at dette viruset finnes i flere kommuner, men for å vite det, må prøver analyseres.

Oslos byrådsleder sier i Politisk kvarter at de fortsatt venter på prøver sendt inn 2. januar fra sykehjem i Oslo.

– Det er helt avgjørende å vite om det muterte viruset er vilt i Oslo, for å bruke et sånt uttrykk. Vi er helt avhengig av at dette fungerer for å vite om og når vi eventuelt kan åpne litt igjen, sier Johansen.

– Hva tenker du om at det går så lang tid?

– Det går ikke. Her må man bruke full kapasitet, og dette må vi bare vite. Om det er FHI. private, universitetssykehusene. Dette må vi bare vite. Alle prøver som nå blir sendt inn må raskt analyseres for å kartlegge om det muterte viruset befinner seg i hovedstaden, sier Johansen.

Fakta om koronatesting Ekspandér faktaboks Totalt er det gjort over 3,2 millioner tester for det vanlige koronaviruset siden mars i fjor.

Til sammenligning er det analysert 684 prøver utviklet for å påvise det muterte viruset.

Nordre Follo kommune venter svar på om lag 250 prøver det neste døgnet. Kilde: FHI

Høie: – Jobber døgnet rundt

Helseminister Bent Høie svarer at det er en krevende

– FHI begynte å jobbe med dette da det muterte viruset ble oppdaget i Storbritannia, og de økte da kapasiteten. Omleggingen av testmetoder har økt kapasiteten betydelig, sier Høie.

– Men i en situasjon med mange flere nye prøver og en konsentrasjon om å få analysert prøver fra Nordre Follo først, så er det dessverre slik at selv om man jobber døgnet rundt og har økt kapasiteten betydelig, så er det en del prøve vi gjerne skulle hatt svar på allerede som vi ikke har fått svar på, blant annet dem fra Oslo, forklarer Høie.

– Men både Danmark og Storbritannia analyserer disse prøvene raskere og analyserer langt flere prøve?

– Ja, det er sånn at i Europa, så er det Norge, Danmark, Storbritannia og Island som er best i klasse. Så er de bedre enn oss.

– Ganske mye bedre enn oss?

– Ja, men den diskusjonen vi har nå hadde de også i Danmark. Det tok også lang tid i Danmark, svarer Høie.

– Opplever at jeg får en forsikring

Helseministeren sier de i Danmark har lagt om til en PCR Delta-test. Det betyr at man ved en «vanlig» koronatest kan få en indikasjon på om det er den muterte varianten. Han sier de har jobbet med en omlegging til dette i Norge også.

Assisterende helsedirektør sa i NRKs Nyhetsmorgen at de vil vite mer om en eventuell spredning av mutantviruset i løpet av uken. Kanskje bare i løpet av noen dager.

– Da forutsette jeg at vi da har så mage analyser av innsendte tester at vi kan slå fast mer enn vi kan i dag. Det er en kamp mot klokka å få oversikt. Jeg opplever nå at jeg får en forsikring fra helseministeren at man vil snu alle steiner, bruke all analysekapasitet som er tilgjengelig i Norge, også utenfor FHI for å få svar på prøvene raskt, sier Johansen.

Ber om hjelp for å finne mutantviruset

Dette gjør FHI

FHI har opplyst om tre hovedgrep for å øke analysekapasiteten og overvåkningen av det muterte viruset.

FHI øker egen analysekapasitet og er i dialog med avdeling for medisinsk genetikk og avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus om å bistå.

og er i dialog med avdeling for medisinsk genetikk og avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus om å bistå. I tillegg innføres det såkalte hurtigtester for å påvise det muterte viruset .

. FHI jobber også for å på plass PCR-basert screening, dvs. at de eksisterende koronatestene også skal vise indikasjon på det muterte viruset.

