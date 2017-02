Flere helsepolitikere vil ha røykeslutt på blå resept

– Vi legger for stor byrde på røykerne. Vi vet mye om hvor store lidelser røyking påfører den enkelte og hvor store utgifter det påfører helsevesenet, sier Ketil Kjenseth, helsepolitisk talsperson for Venstre.

– Skattebetalerne får regninga uansett. Hvis vi ikke får folk til å slutte å røyke, så blir regninga større, sier Ketil Kjenseth (V) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget . Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Selv om røyk er på vei ut, røyker over en halv million nordmenn fortsatt daglig. Ifølge Kreftforeningen koster røykere helsevesenet 8 milliarder kroner i året, og opptil 80 milliarder om man tar med tapt arbeidsfortjeneste.

Sammen med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ønsker Kjenseth at dyre røykeavvenningsmedisiner på resept bør innføres på blåreseptordning, først for røykere med lunge- og/eller hjertesykdom.

Blå resept Ekspandér faktaboks Blå resept er når folketrygden dekker helt eller delvis utgifter til viktige legemidler der det er behov for langvarig bruk. Det er fastsatt regler om hvilke sykdommer og hvilke medikamenter som kommer inn under ordningen og hvor stor egenandel som skal betales. De fleste medisiner ved alvorlige, kroniske sykdommer og behandling av såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer som tuberkulose og kjønnssykdommer dekkes av trygden. I tillegg kan visse typer medisinsk utstyr, næringsmidler ved visse sykdommer skrives ut på blå resept. Resepten ble tidligere trykket med blå skrift, derav navnet. Kilde: Store norske leksikon

– Skattebetalerne får regninga uansett. Hvis vi ikke får folk til å slutte å røyke, blir regninga større. Da synes jeg vi skal være villige til å bruke fellesskapets penger, og ikke overlate regninga til den enkelte som kjemper for å slutte å røyke.

Tviler på effekten

– Selv om det ikke er 100 prosent effekt av røykesluttmedisiner, så får de på blå resept også oppfølging av helsepersonell på en en bedre måte, enn det vi klarer å følge opp de som ønsker å slutte å røyke i dag, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson for KrF. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I anledning verdens kreftdag tok Kreftforeningen til orde for at alle røykekuttprodukter skal bli gratis.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet påpekte at legemidlene som finnes på markedet verken har vært særlig populære eller virkningsfulle.

Ifølge Lund er det ett legemiddel på resept som har noe bedre virkning på røykeslutt, men dette også er mye dyrere enn reseptfrie legemidler som nikotintyggis og -plaster.

– Det er uakseptabelt å plassere røykere i en gruppe som har skylden selv- og ikke ville bruke forebyggende helsekroner på å stimulere til røykeslutt, skriver Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Sp i en epost til NRK. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har tidligere stemt imot forslaget om å åpne for røykeslutt på blå resept.

Leder av helsekomiteen, Kari Kjønaas Kjos (Frp) var selv røyker i 37 år, men er skeptisk til at staten skal betale for røykeslutt-medisiner.

– Hadde det vært medisiner som var like effektive som de mot alkoholavhengighet, så kunne det ha vært nyttig, men jeg har testet alle hjelpemidler som finnes, og de virker ikke uten at du har ekstremt sterk motivasjon til å slutte selv.

Kjos åpner likevel for at Frp på nytt skal vurdere blåresept for røykere som har kols eller andre alvorlige sykdommer.

Mer tro på reklamefri tobakkspakker

Selv etter 37 år som røyker, er leder for helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp) skeptisk til at Staten skal betale for røykesluttmedisiner. Partiet ønsker likevel å diskutere om de skal åpne for blå resept for noen røykere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H) er enig i at det er et stort problem at over 4000 nordmenn fortsatt årlig dør for tidlig på grunn av røyking.

– Men det er hele tiden en avveining av hvilke virkemidler vi tror har størst effekt, sier Høie.

Istedenfor sponsing av reseptbelagte medisiner, har Høie mer tro på reklamefrie tobakkspakker, utdanning av 300 røykesluttveiledere og digitale hjelpemidler som «slutta.no». Appen er lastet ned av over 400.000 ganger.

– Vi ser at mange blir motivert av digitale tilbakemeldinger på hvor mye bedre helse de får og hvor mye penger de har spart, og oppmuntring fra venner etter å ha delt dette på sosiale medier, sier helseministeren.

