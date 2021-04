Partileder i Podemos Pablo Iglesias, innenriksminister Fernando Grande-Marlaska og politisjefen María Gámez har mottatt trusselbrev med grovkalibrede patroner i.

Spanias industri- og turistminster Reyes Maroto er den siste av flere høyt profilerte personer som har mottatt trusselbrev, skriver El Pais.

Hun tilhører det sosialdemokratiske partiet (PSOE). I brevet lå det en kniv med noe som liknet bloddråper på knivbladet.

Reyes Maroto kan bli nestleder under Angel Gabilondo om sosialdemokratene vinner valget i Madrid-regionen 4. mai.

Det er svært høy temperatur i innspurten av valgkampen.

På venstresiden er sosialdemokratene PSOE og Podemos (til venstre for PSOE) dominerende. På høyresiden finner vi det konservative partiet Partido Popular (PP) og sentrumsbaserte Ciudadanos, samt det ultrakonservative partiet Vox.

To høytstående spanske politikere og en politisjef fikk trusselbrev med grovkalibrede patroner i.

Avsender av «knivbrevet» identifisert

Politiet har allerede funnet den sannsynlige identiteten til den som har sendt det siste trusselbrevet. Den mistenkte bor i El Escorial, nord for den spanske hovedstaden.

Ifølge kilder i politiet har mannen en schizofreni-diagnose og har tidligere vist at han er besatt av den kvinnelige ministeren Reyes Maroto.

Men politiet har ikke funnet noen sammenheng mellom det siste trusselbrevet og de tre tidligere brevene.

Den spanske industri- og turistminister, Reyes Maroto er en av dem som har mottatt trusselbrev den siste uken. Foto: SUSANA VERA / Reuters

– Debatten er blitt stygg

Jose Maria Izquierdo er opprinnelig spansk og jobber ved Universitetet i Oslo. Han sier det politiske klimaet i Spania har blitt mye tøffere i det siste.

– Det er Vox som ofte provoserer de andre, så må de som angripes svare og det blir en spiral der temperaturen skrus opp. Dette valget er veldig viktig, og derfor er debatten blitt stygg, sier Izqierdo.

Han forteller at det er det sosialdemokratiske PSOE og Podemos, pluss det gamle Podemos som nå heter Mas Madrid, som utgjør venstresiden i dette valget.

– Det handler om å få danne regjering i den aller rikeste regionen i Spania. Det står mye på spill og beskyldingene hagler fra begge sider. PP og Vox kaller det en kamp for friheten og venstresiden kaller det for en kamp mot fascismen, sier Izquierdo.

I en TV-debatt onsdag i forrige uke gikk venstresiden til kraftig angrep på Partido Populars representant som styrer Madrid nå – og som leder på de siste meningsmålingene. Den fremste utfordreren er Pablo Iglesias fra Podemos som trakk seg fra regjeringen for å stille til valg i Madrid.

Iglesias forlot valgsending

Venstresiden mener at temperaturen i valgkampen er i ferd med å true demokratiet. Turistminister Maroto tok til Twitter for ytre seg om at hun ikke lar slike trusler påvirke det spanske demokratiet.

En debatt på radiostasjonen Cadena SER ble fredag brått avbrutt da Pablo Iglesias forlot studio etter krasse angrep fra Vox. Kandidat fra Vox hevdet nemlig at trusselbrevene ikke eksisterte og at det bare var noe Iglesias fant på.

1. amanuensis ved Universitetet Sør-øst Jan Erik Grindheim, sier at spansk politikk har blitt mer polarisert etter at Vox har vokst seg større de siste årene.

– Markeringsbehovet er stort i spansk politikk for tiden. Vox tar i bruk en retorikk som de andre partiene må svare på. Debatten er blitt av en annen karakter enn tidligere, sier Grindheim.

– Du har ti dager på deg

I et av trusselbrevene står det:

– Dagene der dere ler av oss er over. Snart vil dere høre geværild.

Videre står det:

– Du har ti dager på deg til å trekke deg, står det i brevet som var poststemplet 19. april til innenriksminister Fernando Grande-Marlaska.

Kilder i partiet Unidas Podemos bekreftet torsdag at også lederen i partiet, Pablo Iglesias, hadde mottatt et brev som inneholdt alvorlige dødstrusler.

