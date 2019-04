Vox er partiet som skremmer Spania

Ifølge meningsmålingene får partiet Vox 10-12 prosent av stemmene ved søndagens parlamentsvalg i Spania. Men det kan bli mer.

Vox-leder Santiago Abascal i aksjon på Columbus-plassen i Madrid fredag kveld. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Man kan kritisere partiet Vox for mye, men ikke at det har en svak partileder. Den 42 år gamle baskeren Santiago Abascal har alt det en populist trenger for å nå frem med sitt budskap:

En kraftig stemme, frekkhet og ironi, en sterk retorikk, og enkle løsninger på vanskelige spørsmål.

Når han taler til 20.000 mennesker på Plaza de Colon, Columbus-plassen i Madrid, på det avsluttende valgmøtet er stemningen elektrisk.

Partiet Vox er i sterk medvind, og et av slagordene er å «gjøre Spania stort igjen». Foto: JUAN MEDINA / Reuters

– Vil redde Spania

– Vox er det eneste partiet som forsvarer Spanias enhet som land og det spanske folkets frihet mot angrepene fra sosialismen, kommunismen og separatismen, roper partilederen.

Og menneskemengden svaret med tordnende applaus og «Viva España!» – Leve Spania!

– Dere er her fordi Spania er deres hjemland og en arv fra deres forfedre. Dere er her for å forsvare deres barns frihet. Dere er her på grunn av de viktige tingene i livet, sier Abascal.

Vox har sjokkert det politiske Spania. I desember i fjor kom partiet inn i parlamentet i en spansk region – sørspanske Andalucia.

Og nå viser meningsmålingene at det samme vil skje på landbasis. Begge deler er enestående i tiden etter at Franco-diktaturet falt og demokratiet ble gjeninnført.

Og partiets retorikk treffer åpenbart en nerve i det spanske samfunnet:

Håper på 15 prosent

Velgeren Carlos Fernandez mener Vox er det partiet som best ivaretar det han kaller «spanske verdier». Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vox forsvarer de verdiene som dette landet ikke ønsker å miste, sier Carlos Fernandez, som er til stede på valgmøtet.

– Hvilke verdier?

– Kjærligheten til fedrelandet, respekt for lov og orden, ærlighet, folkeskikk og respekt for andre, sier han.

– Hvilken betydning har striden om uavhengighet for regionen Catalonia?

– For oss har det stor betydning, fordi det truer Spanias nasjonale enhet og fordi vi ser at regjeringen ikke gjør noe for å unngå dette.

– Hvilket valgresultatet forventer du?

– Jeg tror og håper på 15 prosents oppslutning, noe som vil gi oss betydelig politisk innflytelse.

– Fisker i rørt vann

Javier Maestro er tidligere professor ved Complutense-universitet i Madrid og har fulgt spansk politikk på nært hold gjennom flere tiår. Han er bekymret for at et høyrepopulistisk parti som Vox nå er i sterk fremgang:

– Det er urolige tider i Spania, og partiet Vox vet å spille på folks bekymring, sier tidligere professor Javier Maestro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det er en tid med mye konflikt der mye står på spill. Vår fremtid som stat er truet på grunn av Catalonia-konflikten, den økte innvandringen møter sterk motstand, tilliten til politikerne er svært lav og vårt kongehus er svekket etter de siste års skandaler, sier han.

– Alt dette er rørt vann som populistene i Vox vet å fiske i, sier professor Javier Maestro.

Muslimsk storrike

Vox åpnet valgkampen i Covadonga, en landby i Nord-Spania med en ruvende historie. De muslimske maurerne erobret Spania på 700-tallet og opprettet sitt storrike Al Andalus.

Men i det berømte slaget ved Covadonga led maurerne sitt første nederlag for de kristne styrkene, og dermed startet den historiske Reconquistaen, gjenerobringen av Spania.

Og Vox oppfordrer nå spanjolene til en ny «reconquista», en kamp for å hindre at muslimene «tar over landet».

Den praktfulle Mesquita Catedral, Moské-katedralen, i Córdoba er et av de viktigste symboler på muslimenes storrike i Spania. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Partileder Santiago Abascal spiller med stor dyktighet på historisk symbolikk, samtidig som han tildeler seg selv og partiet Vox en offerrolle:

Dyktig retoriker

– Hvis du elsker landet ditt blir du kalt fascist, sier Abascal på et valgmøte.

– Hvis du vil forsvare Spanias grenser, veggene i vårt hjem, mot utbryterne i Catalonia er du en fremmedhater – og en fascist, sier han, og fortsetter:

– Hvis du vil kontrollere innvandringen, er du en rasist – og en fascist. Hvis du er glad i våre tradisjoner, våre lokale feiringer og våre prosesjoner er du en heimføding – og selvsagt: en fascist, sier den 42 år gamle Vox-lederen.

Den internasjonale høyrepopulismen har fått et nytt kraftig tilskudd – mer enn 40 år etter at fascismen gikk i graven.

Og et av slagordene til partiet Vox forteller om internasjonal inspirasjon: «Gjør Spania stort igjen».