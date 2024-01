Fikk 1500 nye kunder etter Sbanken-kutt: – Her renner det inn

– Her renner det inn med nye kunder. Vi har sjeldent merket et slikt engasjement tidligere, sier direktør Simen Eilertsen i Bulder bank.

DNB annonserte denne uken at Sbankens nettbank legges ned 27. mars og erstattes av en app.

I etterkant har flere andre banker merket stor pågang av kunder som ønsker å bytte bank.

Eilertsen forteller at Bulder har opprettet 1500 sparekontoer nye kunder de siste to dagene.

– Pågangen hos oss kan sammenlignes med når oppkjøpet først ble kjent. Dette er en av de største bølgene vi har sett, sier Eilertsen.

Sbanken ble kjøpt opp av DNB i april 2022. Debatten rundt oppkjøpet har rast både før og siden. Foto: NTB

Det er to dager siden DNB delte endringene med sine kunder, men flere banker melder om stor pågang etter at flere medier omtalte nyheten i dag.

Det var E24 som først omtalte saken torsdag.

– Kundene forteller oss at de er oppgitt over det de opplever som et løftebrudd fra DNB/Sbanken, men er glad for at det finnes gode alternativ, sier Eilertsen.

Obos måtte advare om stor pågang

Etter at flere medier omtalte nyheten torsdag, har også Obos opplevd stor pågang av folk som vil bytte bank.

– Det er sterk kundepågang, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i Obos.

356 kunder har tatt kontakt med Obosbankens kundeservice 20 minutter før stengetid.

– På en normalt hektisk dag har vi rundt 200 som ringer inn, sier Skjennald.

Han opplyser om at kundeforespørslene i stor grad handler om bankforhold.

– At dette kan ha en sammenheng med at DNB i dag annonserte å legge ned Sbanken, ser jeg ikke bort ifra.

Tidligere torsdag hadde Obosbanken en advarsel på sine hjemmesider om at det var stor pågang på kundesenteret.

Denne beskjeden møtte kunder som besøkte Obosbankens nettsider rundt 14-tiden torsdag. Foto: Skjermdump / NRK

– Vi måtte sette på det, så folk ikke skulle bli irriterte om det skulle ta litt ekstra tid, sier kommunikasjonsdirektøren.

Skjennald forteller også at Obosbanken har sett en 50 prosent økning i henvendelser i nettbanken.

– Det er da typisk kunder som kanskje allerede har kundeforhold hos oss, men som spør å utvide det, for eksempel ved å flytte lønnskonto.

Tydelig trykk hos Nordea

Også Nordea opplever økt pågang hos kundeservice torsdag.

– Vi har ikke rukket å telle opp antall henvendelser ennå, men vi merker en tydelig økning i forespørsler hos kundeservice i dag, sier kommunikasjonsrådgiver Anja Lohne Holm i Nordea.

Hun forteller at henvendelsene som kom i dag, stort sett dreier seg om betingelser for bytte av bank.

Hun forteller også at mange av kunden er interessert i at Nordea tilbyr løsninger for Apple Pay.

Sbanken-kundene mistet nemlig muligheten til å benytte betalingsløsningen til Apple da de ble overført til DNB.

– De lurer på hva vi har å tilby og hvilke muligheter som kommer med bytte av bank. Vi har et klart inntrykk av at dette er i forbindelse med nyheten fra DNB i dag, sier hun.

Holm opplyser også om at Nordea har merket et økt trykk fra kunder etter at DNB kjøpte opp Sbanken i april 2022.

DNB avviser kundeflukt

Julia Stelzer Pettersen, kommunikasjonsrådgiver i DNB og Sbanken-konseptet, avviser at de opplever kundeflukt etter dagens nyhet.

– Men det kommer absolutt en del reaksjoner, det ser vi jo i mediene også, sier hun.

Pettersen understreker at Sbanken det siste året har hatt en økning i antall boliglånskunder, fordi de tilbyr gunstige lånerenter.

– At det nå kommer en ny app fra 27. mars er en endring som ikke blir så godt mottatt hos alle, og det har vi forståelse for.

Over 90 prosent av påloggingene til Sbanken er allerede gjennom app, påpeker Pettersen.

– Pilene har pekt i retning av å gjøre appen til navet for tjenestene. Nå gjør vi denne endringen og samler alle tjenester ett sted, sier hun.

Rabalder rundt oppkjøp

Det var i april 2021 det ble kjent at DNB ville kjøpe Sbanken. Det fikk de godkjenning til å gjennomføre i mars 2022, etter motstand fra både Konkurransetilsynet og Sbankens egne kunder.

Rabalderet resulterte blant annet i opprettelsen av Facebook-gruppen «Sbanken kundeflukt», der det har vært god kok blant de 16.600 medlemmene torsdag.

I den åpne gruppen er det flere kunder som diskuterer bytte av bank.

– Jeg begynte så smått å bruke Bulder for noen måneder siden, i håp om at Sbanken skulle bestå omtrent som før. Dessverre slo de verste spådommene til, så nå blir det bytte fullt ut til Bulder eller en annen konkurrent som verken direkte eller indirekte støtter DNB eller «Sbanken-konseptet», sier Bjørn Helge Sandblåst til NRK og legger til:

– Det virker som de satser på at kundene først blir misfornøyde og protesterer – før det blir glemt når stormen roer seg, sånn at de slipper unna med det. Det er uryddig og da mister de meg som kunde.