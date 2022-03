Det var 15. april i fjor at det ble kjent at DNB ville kjøpe konkurrenten Sbanken, men 16. november ga Konkurransetilsynet sitt endelige nei.

Nå har Konkurranseklagenemnda opphevet deres vedtak.

«Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at sammenslåingen mellom disse aktørene vil kunne medføre betydelig konkurranseskade i det relevante marked», skriver nemnda på sine nettsider onsdag kveld.

Vedtaket er endelig. Det betyr at DNBs oppkjøp av Sbanken godkjennes.

– Dette er nyheten vi har ventet og håpet på. DNB og Sbanken har mye til felles allerede, og vi gleder oss til å vise kundene hva vi kan få til sammen, sier konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen.

Ifølge Braathen blir det ingen umiddelbare endringer for kundene og de fleste ansatte på en god stund.

– Selve sammenslåingen ligger et stykke frem i tid, og frem til da vil vi fortsatt være to banker med ulike kunder, løsninger og produkter.

Administrerende direktør i Sbanken Øyvind Thomassen og konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen. Foto: DNB

Sbanken: – Overraskende

– Gitt den prosessen vi har bak oss, var dette overraskende.

Det sier daglig leder i Sbanken Øyvind Thomassen.

– Da Konkurransetilsynet vedtok å forby oppkjøpet i november var det eneste riktige for oss å fokusere på våre egne planer. Vi har snudd hodene våre noen ganger det siste året, og det skal vi klare igjen. Nå skal vi først summe oss litt, før vi sammen med DNB finner ut hvordan vi kan hente det beste fra to verdener til beste for kundene våre.

Også han understreker at det ikke blir endringer med det første.

– Dette har vært en lang prosess som har vært krevende å forholde seg til, og det er bra å kunne sette punktum.

Uenige om oppkjøpet

Konkurransetilsynet begrunnet avslaget med at oppkjøpet ville føre til dårligere konkurranse og betingelser for fondskunder.

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller deres forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sa daværende konkurransedirektør Lars Sørgard den gang.

DNB var uenige i avslaget og klagde til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter.