FHI: Størst økning i smittetilfeller blant unge

VERRE I MARS OG APRIL: FHI skriver at selv om smitten er økende, er økningen mindre enn de to foregående ukene. FHI påpeker også at smittesituasjonen var verre i mars og april, fordi man anslagsvis bare fikk påvist 1 av 10 tilfeller, mot 4 av 10 nå.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK