Frida Elise Høgås (24) har frem til nå jobbet som flyvertinne i flyselskapet Emirates, og har akkurat kommet hjem til Norge.

Nå sitter hun hjemme i karantene i Mo i Rana uten jobb. Hun har, som så mange andre, mistet den på grunn av pandemien.

Da hun landet på Gardermoen sist fredag, ble hun likevel oppmerksom på en ting:

Omtrent halvparten av dem som gikk av flyet med henne, testet seg ikke for koronaviruset.

Selv om det er gratis og mulig å få unnagjort der og da.

– Jeg ble sjokka da jeg så at halvparten som kom fra Dubai valgte å ikke ta testen. Jeg synes det bør være påbudt for alle som kommer fra røde land å teste seg, sier Frida.

Nordmenn vs. utlendinger

Per nå er det ikke krav om at nordmenn skal teste seg for viruset når de ankommer Norge.

Selv ikke fra et rødt land.

Men man må i 10 dager karantene. Uavhengig av om man har symptomer, eller om man har testet seg.

– Så lenge det er et valg å teste seg, er det mange som velger å ikke gjøre det. Ja, vi skal i karantene, men jeg tror en test på flyplassen kunne luka ut en del smitte, sier hun.

Det er likevel slik at de uten norsk statsborgerskap som kommer til Norge fra røde land, må fremvise en attest som viser at de har testet negativt for korona innen de siste 72 timer.

Dersom de kan det, trenger de ikke å teste seg.

I går ble smittetiltakene oppjustert.

Fortsatt er det slik at nordmenn ikke må ta testen ved innreise, selv fra røde land.

Kravet om å fremvise attest gjelder ikke for: Ekspandér faktaboks norske statsborgere,

utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. midlertidig lov innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 første ledd bokstav a

utlendinger som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes

utlendinger som er i transitt

utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge

utlendinger som søker beskyttelse i riket (asyl), eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf. midlertidig lov innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 2 første ledd bokstav b

utlendinger med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 bokstav d

utlendinger med oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens bestemmelser om familieinnvandring, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 bokstav a

utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f

utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav m

militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd dersom de ankommer Norge med ikke-kommersiell transport. Per 9.11.2020. Kilde: Regjeringen

Frida Elise synes det er forvirrende å forholde seg til alt dette. Hun mener det hadde vært mye mer effektivt og enklere å bare teste alle.

– Det tok meg to minutter å ta testen. Jeg synes det funket veldig fint, sier hun.

Det er kommunene som har ansvaret for testsentrene. Gardermoen tilhører Ullensaker kommune.

Men siden de gjennomfører testene på oppdrag for Helsedirektoratet, henviser kommunikasjonsrådgiver i Ullensaker, Helle Mjøs, NRK til Helsedirektoratet for tall.

Over 40.000 kom fra internasjonale flyvninger i oktober – langt færre testet

Det er foreløpig utfordrende å gi et eksakt bilde på hvor mange som kommer fra røde land, og hvor mange av disse som testes.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det testet 35.404 personer fra 14. august til 8. november på Gardermoen.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til NRK at de ikke har eksakte tall på hvor mange som er testet ved andre flyplasser.

Avinors egne tall viser at det landet 44.566 personer fra internasjonale flyvninger på Gardermoen i oktober. I september var det litt flere, og i august enda flere.

– Men vi kan ikke se hvem som kommer fra hvilke land. Det er få direkteflyvninger nå, og det er umulig å vite hvor folk opprinnelig kom fra, forklarer Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

Oppfordrer alle til å teste seg – også nordmenn

Årsaken til at nordmenn ikke må testes for korona eller vise til attest ved innreise fra røde land, er at konsekvensen vil være bortvisning på grensen.

– Det er ikke et aktuelt tiltak. Vi oppfordrer likevel alle til å benytte seg av de teststasjonene som er på grensen.

Det opplyser statssekretær Maria Jahrmann Bjerke til NRK.

Hun påpeker likevel at en negativ test ved ankomst ikke er noen garanti for at man ikke er smittet.

– Testing ved innreise vil derfor ikke kunne erstatte karantene. Alle som kommer fra et område med mye smitte skal i karantene.

Innfører karantenehotell

Noe av det som ble klart under gårsdagens pressekonferanse, er at alle som kommer reisende fra røde land som ikke er nordmenn må på karantenehotell.

Dersom man ikke har egen bolig i Norge, eller om arbeidsgiver har ordnet overnattingsfasiliteter for karantenen.

– Karantenetiden blir ikke forkortet selv om man tester negativt. Det kan gjøre det vanskelig å få besøk av kjærester, besteforeldre og annen familie. Men vi gjør det vi kan for å få kontroll og hindre smitte.

Det sa justisminister Monica Mæland under dagens pressekonferanse med regjeringens siste nytt om koronasituasjonen i Norge.