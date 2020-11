Halvering av andre smittsomme sykdommer enn korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mellom 16. og 31. oktober i fjor ble det meldt om 1092 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn korona. I år ble det meldt inn 508 tilfeller.

Folkehelseinstituttet har publisering en rapport som viser en nedgang på 53 prosent.

Tidligere har FHI tenkt at nedgangen henger sammen med smitteverntiltakene. Nå ser de at det kan være flere årsaker.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold er bekymret for lavere rapportering av kikhoste. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ny dokumentasjon viser at bildet er mer delt. Vi regner med at økt oppmerksomhet mot håndhygiene og andre smitteverntiltak har effekt også på andre sykdommer enn covid-19. I tillegg er det stort press på testaktiviteten, slik at det kan ha ført til mindre testing for andre smittsomme sykdommer, sier Line Vold.

En tredjedel av nedgangen kan forklares med mindre reisevirksomhet. I fjor var 350 tilfeller reiserelatert, mot 31 tilfeller i år.

FHI bekymret

Nedgangen er størst blant sykdommer som kan forebygges med vaksiner, spesielt kikhoste.

– De siste månedene har vi sett 98 prosent nedgang i kikhosterapportering og betydelig reduksjon av testing for kikhoste. Det bekymrer oss, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

22 tilfeller av kikhoste ble meldt mellom juni og oktober i 2020, mot 1007 tilfeller i tilsvarende periode i fjor.

Dette er blant sykdommer kan gi svært alvorlig sykdom hos spedbarn og føre til store utbrudd som omfatter mange aldersgrupper.

Antall rapporterte tilfeller av smittsomme sykdommer fra januar til oktober. Foto: FHI

Luftveissymptomer ved flere sykdommer

Symptomer ved kikhoste kan være rennende nese, hoste og eventuelt feber. De kan ligne på symptomene ved koronasmitte.

Spesialist i immunologi og professor ved NTNU Martinus Løvik mener at vi ikke må glemme at det finnes andre alvorlige sykdommer med luftveissymptomer.

– Jeg tror ikke det er noen stor fare for at kikhoste skal spre seg kraftig, men det kan nok forekomme noe spredning fordi beskyttelsen fra barnevaksinene med årene svekkes. Vi ser jo lokale utbrudd, sier han.

– Det er uansett viktig at luftveissymptomer kan gi alvorlig sykdom, selv om en finner at det ikke er korona. Sykdommer med luftveissymptomer kan være vanskelig å skille, sier Løvik.

Det kan være kikhoste, eller lungebetennelse. Begge sykdommer som kan bli alvorlige hvis de ikke behandles.

Immunforsvarets motstandsdyktighet

Hovedreglene er å vaske hender, holde avstand og møte minst mulig folk. Nordmenn har vært mindre syke under koronapandemien.

– Når vi ikke utsettes for like mange virus og bakterier, kan immunforsvaret bli mindre motstandsdyktig?

Martinus Løvik er spesialist i immunologi. Han tror at vi ikke må glemme at det finnes flere alvorlige sykdommer med luftveissymptomer. Foto: Privat

– Jeg tror ikke det er et problem på kort sikt. Da er det bare bra å unngå smitte. Men hvis streng hygiene varer veldig lenge kan immunforsvaret etter hvert få svakere motstandsevne mot infeksjon og mer allergi, sier Martinus Løvik.

Det vil spesielt gjelde barn, som utvikler immunforsvaret, sier han. Hos voksne vil det ha mindre betydning.

– Uansett er jo det viktigste å unngå koronasmitte, sier Løvik.

Økning av sykdommer relatert til friluftsliv

Det var i motsetning økt rapportering av enkelte sykdommer, særlig de som er relatert til friluftsliv.

Sammenlignet med i fjor var det flere rapporter om cryptosporidiose, Lyme borreliose og flåttskogencefalitt.

Sykdommer forårsaket av resistente bakterier er den eneste gruppen som har holdt et stabilt nivå under pandemien.

Mat- og vannbårne sykdommer har hatt en nedgang på 65 prosent. Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner har hatt en nedgang på 64 prosent.