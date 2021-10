EU: Åpner for tredjedose for alle over 18

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) mener man bør vurdere en tredje dose med Pfizer for alle personer over 18 år seks måneder etter at de har fått andre dose, skriver EMA i en pressemelding.

De åpner for å gi en tredjedose fordi de ser en økning i antistoff-nivåer med en tredjedose når den er gitt et halvt år etter andre dose. EMA har sett på aldersgruppen 18–55 år.

Den tredje dosen skal gis som en «booster»-dose, for å vedlikeholde effekten av vaksinen hos personer allerede har hatt en effekt av den.

Immunsvikt

I tillegg har EMA konkludert med at en ekstra dose med Pfizer eller Moderna kan gis til personer med immunsvikt, minst 28 dager etter andre dose.

Dette har flere land, deriblant Norge, allerede begynt med. For disse regnes den tredje dosen som en del av grunnvaksinasjonen.

Nasjonale myndigheter bestemmer selv hvordan man forholder seg til rådene fra EMA. FHI gjør vurderingen av hvem som burde få en tredjedose, mens regjeringen tar den endelige avgjørelsen.

Varsler pressekonferanse

NRK har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet. De vil ikke kommentere EMAs pressemelding nå, men viser til at regjeringen har varslet en pressekonferanse om koronasituasjonen i morgen klokken 14. FHIs vaksinesjef Geir Bukholm skal også delta på pressekonferansen.

Assisterende direktør i FHI Geir Bukholm sa lørdag til NRK at de ville avvente en godkjenning fra EMA før man eventuelt gikk for en tredje dose her til lands.

Regjeringen har ikke opplyst hva pressekonferansen skal handle om, men flere har satt den i sammenheng med at EMA skulle komme med sine oppdateringer om en tredje vaksinedose.

Sverige og Danmark gir tredje dose til eldre

I august ble det klart at regjeringen besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en tredje koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. I praksis er det snakk om noen tusen nordmenn.

FHI har imidlertid foreløpig ikke anbefalt å gi en oppfriskningsdose til andre grupper i samfunnet. Folkehelseinstituttet at tidligere sagt at to doser fortsatt gir meget god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

Flere land, blant andre Sverige, Danmark og USA har allerede anbefalt å gi eldre en tredje vaksinedose. Det har ikke Norge gjort ennå.