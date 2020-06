FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

– Vi mener det ikke er uforholdsmessig inngripende. Vi mener det vil svekke deler av vår beredskap når vi sletter data, sier Camilla Stoltenberg til NRK.

FHI sletter nå alle data fra appen Smittestopp og stopper inntil videre innsamling av data etter varsel om forbud fra Datatilsynet.

Dette vil gi dårligere beredskap fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen, og også dårligere kontroll over smittespredningen i Norge, skriver direktør Camilla Stoltenberg i en pressemelding som mandag morgen ble publisert på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet. Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen, skriver hun.

Appen har ifølge Folkehelseinstituttet blitt lastet ned 1,6 millioner ganger, og har nesten 600 000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni.

FHI kan fortsette å samle inn data

– At de tar ned løsningen fra i dag av er deres valg, vi har sendt dem et varsel og skal diskutere dette nærmere med dem på fredag, seier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Han understreker at FHI fremdeles kan fortsette å samle inn data, om de gjør det på en mer forsvarlig måte med tanke på personvernet til brukerne av appen. Og at varselet om forbud ikke betyr at smitteappen må bli tatt ned for godt

– Nå har FHI mulighet til å komme med tiltak, som gjør personverninngrepet mindre, og vi har gitt dem en frist til 23. juni. Det er først etter det at vi eventuelt kommer til å fatte vårt endelige vedtak.

Datatilsynet sendte fredag et varsel til FHI om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger gjennom appen Smittestopp.

Der skriver de:

«Ut fra dagens situasjon – med lav smitteutbredelse, lav oppslutning om Smittestopp og

mangelfull oppnåelse av formålene om smittesporing og evaluering av smitteverntiltak –

anser vi imidlertid ikke lenger Smittestopp som et forholdsmessig inngrep i den enkelte

brukers personvern».

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Mer inngripende enn nødvendig

Datatilsynet er særlig kritisk til FHI sin bruk av GPS til å samle inn posisjonsdata:

– Vi må hele tiden vurdere den tekniske løsningen, og nå mener vi den er mer inngripende enn nødvendig. Blant annet har FHI valgt å bruke GPS i smittesporingsdelen. Å bruke GPS til det er i strid med det WHO og det europeiske personvernrådet anbefaler siden det er et så pass stort inngrep i personvernet til folk, sier Thon.

– Kan brukes til overvåking i stor skala

Datatilsynet begrunner også varselet om forbud med at smittesituasjonen i Norge nå er mindre alvorlig, og at hensynet til personvern derfor veier tyngre enn behovet for å spore smittede:

«Gjennom Smittestopp samler FHI inn et svært store mengder personopplysninger, til dels av sensitiv art. FHI kan blant annet overvåke bevegelsesmønsteret til den enkelte som har tatt appen i bruk. I tillegg samler Smittestopp inn opplysninger om brukernes kontakter med andre brukere av appen. Avhengig av hvor mange som laster ned og bruker appen, kan overvåkingen skje i stor skala, skriver de i varselet».

– En viktig del av beredskapen

Camilla Stoltenberg mener derimot at appen fremdeles har en så viktig rolle i smittevernarbeidet at det veier opp for inngrepet i brukernes personvern:

– Vi mener det ikke er uforholdsmessig inngripende. Vi mener det vil svekke deler av vår beredskap når vi sletter data, sier direktøren i Folkehelseinstituttet

Hun mener appen fremdeles er en viktig del av beredskapen mot koronaviruset.

– Appen er en viktig del av beredskapen i den situasjonen vi er i nå, vi planla å teste den ut selv om det er et lavt antall smittede. Den utviklingen av appen får vi ikke testet ut nå, sier Stoltenberg.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Vidar Ruud

Nakstad: – Et veldig viktig virkemiddel for fremtiden

– Jeg håper appen kan bli relansert som en god smittesporingsapp. Den vil være et veldig viktig virkemiddel for fremtiden, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Nakstad tror FHI nå vil legge stor innsats i å forbedre appen og ta den i bruk igjen. Han mener den vil spille en viktig rolle om koronasmitten blusser opp igjen:

– Ikke minst hvis vi kommer i en situasjon der vi har lite andre smittebegrensende tiltak, da blir det å fange opp syke personer også gjennom app en viktig måte å begrense smitte i Norge på.