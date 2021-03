Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har vedtatt at intervallet mellom vaksinedose én og to kan forlenges fra tre til seks uker. FHI skal om kort tid komme med endelig konklusjon.

Hvis FHI beslutter å anbefale å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer/Biontech- og Moderna-vaksinene fra tre til seks uker, vil flere bli vaksinert med første dose raskere, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helseminister Bent Høie (H).

FHI peker på at det er stadig økende kunnskap om forlengelse av intervallet mellom dose én og to av denne vaksinen. De vurderer nå betydningen dette har for beskyttelse mot sykdom.

Flere vaksiner til store kommuner

I tillegg vil FHI nå endre den såkalte fordelingsnøkkelen fra å være basert på alder over 65 år, til å være basert på befolkning over 18 år.

Det er fordi man nå vil nærme seg vaksinering i yngre aldersgrupper, skriver FHI i et oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

– En del kommuner, inkludert de fleste større bykommuner, vil heretter få en større andel, mens andre og særlig mindre kommuner vil få en mindre andel, som er i tråd med kommunenes alderssammensetning, skriver FHI.

FHI har mandat til å endre fordelingsnøkkelen, m slik at vaksinene kan fordeles etter befolkningstall fra det tidspunktet som FHI mener at det er hensiktsmessig.

Allerede har FHI innført en liten skjevfordeling i vaksinedosene til kommuner med høyt smittetrykk, slik som hovedstaden.

Oslo kan få 43 prosent mer vaksiner

– Enkelte byer og særlig Oslo har en relativt ung befolkning, slik at en endring av distribusjonsnøkkelen til å gjenspeile en større del av befolkningen vil gi økte antall doser til blant annet Oslo, skriver FHI.

Instituttet skriver at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av vaksinefordeling i en periode, og anbefaler at vaksinestrategien endres.

Endringen vil føre til at Oslo kommune kan få 43,1 prosent flere vaksiner enn de får i dag, ifølge FHI. Mens Ibestad i Troms vil merke nedgangen mest, med 41,8 prosent færre vaksiner enn kommunen får i dag.

På dagens redegjørelse i Stortinget sier statsminister Erna Solberg at endringen vil føre til at kommuner med en yngre befolkning vil få et større antall doser.

Slik vil FHIs vaksinefordeling bli endret Ekspandér faktaboks Disse ti kommunene vil få størst økning: Oslo kommune: 43,1 prosent mer.

Gjesdal kommune, 36,9 prosent mer.

Ullensaker kommune: 29,3 prosent mer.

Nannestad kommune: 29,1 prosent mer.

Sola kommune: 28,6 prosent mer.

Sandnes kommune: 27,4 prosent mer.

Tromsø kommune: 25,8 prosent mer.

Klepp kommune: 25,4 prosent mer.

Ås kommune: 22,4 prosent mer.

Rælingen kommune: 22.1 prosent mer. Disse ti kommunene vil få størst nedgang: Ibestad kommune: 41,8 mindre

Beiarn kommune: 41 prosent mindre

Osen kommune: 39,1 prosent mindre.

Bindal kommune: 39 prosent mindre.

Leka kommune: 39 prosent mindre.

Evenes kommune: 38,8 prosent mindre.

Rendalen kommune: 38 prosent mindre

Fedje kommune: 38 prosent mindre.

Lødingen kommune: 37,2 prosent mindre.

Engerdal kommune: 37 prosent mindre. Kilde: FHI

Anbefale AstraZeneca-vaksine til over 65

I et annet oppdrag skriver FHI at de anbefaler at personer over 65 år også kan få AstraZeneca-vaksinen.

– Vi vurderer det, og har ikke konkludert ennå. Vi prøver å lande det denne uken eller neste, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

I oppdraget skriver FHI at nye resultater fra oppfølgingsstudier etter at vaksinasjonen begynte i Skottland og England viser at AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse mot covid-19 for personer over 65.

FHI skriver at ved å åpne for at personer over 65 kan få vaksinen, vil denne gruppen få tilbud om vaksine på et noe tidligere tidspunkt enn ved dagens anbefaling.

– AstraZeneca-vaksinen blir nå anbefalt for personer over 65 år. Det bygger på ny kunnskap om vaksinenes virkning. Det betyr at mange i de øverste prioriteringsgruppene kan bli vaksinert 2–5 uker tidligere enn ventet, sier Solberg til Stortinget.

Endringen vil gjenopprette en mer logisk rekkefølge for vaksinasjon i risikogruppene, skriver FHI.

Yngre i risikogruppen kan bli vaksinert tidligere

– I tillegg vil endringen medføre tidligere vaksinasjon av 18-64-åringer med underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp, som fortsatt vil forbeholdes mRNA-vaksine, skriver FHI.

Leveransene fra AstraZeneca er usikre, og forskutterte analyser for betydningen av en endret anbefaling om bruk av AstraZeneca-vaksinen må anses som foreløpige, skriver FHI.

Men en utvidelse av bruken av vaksinen vil ha følgende effekter, ifølge FHI:

Alle i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75–84 år) vil få tilbud om dose 1 to uker tidligere.

De som er i prioriteringsgruppe 4 (aldersgruppen 65–74 år og personer mellom 18–64 år med underliggende sykdommer) på grunn av alder vil få tilbud om dose 1 fem uker tidligere.

De som er i prioriteringsgruppe 5 (aldersgruppen 55–64 år med underliggende sykdommer) vil få tilbud om dose 1 tre uker senere.

Dette er prioriteringsgruppene til FHI Ekspandér faktaboks 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75-84 år 4. Alder 65-74 år

og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under) 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55-64 år 9. Alder 45-54 år Kilde: FHI

Johnson & Johnson-vaksine kan godkjennes snart

I oppdragsteksten skriver FHI at AstraZeneca-vaksinen ser ut til å gi gode immunresponser for personer over 64, men noe lavere antistoffresponser for yngre aldersgrupper. Det er vanlig, skriver FHI.

Instituttet skriver videre at vaksinen gir like gode nivåer av forsvarsceller i alle aldersgrupper.

– Dette gir indikasjoner på at vaksinen vil gi god effekt også blant eldre. Immunresponsen kan likevel være noe lavere blant skjøre eldre og personer med underliggende sykdommer som påvirker immunforsvaret, skriver FHI i oppdragsteksten.

For rundt en måned siden sa FHI at de ikke anbefalte vaksinen for eldre over 65 år. Den gangen sa FHI at det var usikkert hvilken grad av beskyttelse AstraZeneca-vaksinen har for den aldersgruppen.

Flere vaksinenyheter kan stå på trappene, ifølge Erna Solberg.

– Legemiddelmyndighetene startet godkjenningsprosessen for Curavax og Novax i februar. 11. mars kan Johnson & Johnson-vaksinen bli godkjent. Dette er en en-dosevaksine, som vil bidra til ytterligere økning i vaksinetempoet utover våren. Vi venter nå at alle voksne skal få et tilbud om vaksine innen eller i løpet av sommeren.