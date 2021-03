Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var ventet at regjeringen skulle legge fram nye nasjonale tiltak i dag. I stedet kom statsministeren med en advarsel om hvilke tiltak som kan bli aktuelle dersom smitten ikke synker raskt.

– Hvis vi sammen lykkes med å slå ned smitten med lokale og regionale tiltak, kan vi unngå ytterligere forsterkede nasjonale tiltak som også vil ramme områder med mindre smitte. Men hvis de lokale, regionale og nasjonale tiltakene vi har i dag viser seg å ikke være tilstrekkelige til å få ned smitten, vil vi måtte innføre strengere nasjonale tiltak, sier Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg informerer nå i formiddag Stortinget om de nye nasjonale tiltakene som settes inn i kampen mot smitteveksten den siste tiden.

– De siste ukene har tallene igjen pekt oppover, og de mer smittsomme variantene er i ferd med å overta som den dominerende virusvarianten, sier Solberg.

Solberg sier man nå vil senke terskelen for at regjeringen kan overstyre lokale myndigheter og innføre smittevernstiltak.

Kommunelegene skal kunne iverksette lokale tiltak raskere enn i dag, og dersom tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt kan regjeringen – i dialog med kommunene – ta over og iverksette tiltak.

– R-tallet er for høyt

Helse og omsorgsminister Bent Høie sier til NRK at det er flere avveininger som må tas i utformingen av tiltak.

– Det handler om å slå til lokalt mot smitteutbrudd, samtidig som man unngår å ramme andre deler av landet med mindre smitte. Samtidig er det viktig at vi nå ikke mister kontrollen, sier Høie.

– R-tallet er for høyt, og det kan ikke vedvare. Hvis det får fortsette på det nivået det er nå i flere uker, risikerer vi at helsevesenet kollapser, sier Høie.

Ny kunnskap fra våre naboland viser at den engelske virusvarianten ikke bare er mer smittsom, men også fører til at flere blir så syke at de trenger behandling på sykehus.

– Den tilleggsbekymringen gjør at vi må skjerpe innsatsen.

Smitten doblet i Oslo

Tallet for hovedstaden er godt over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 137 smittetilfeller. Snittet den siste uken er 192 smittede per dag.

I hele landet ble det registrert 828 koronasmittede mandag. Det er 459 flere enn dagen før og 99 flere enn samme dag i forrige uke.

Les også: Tiltakene har blitt endret minst 41 ganger i løpet av koronaåret

Mye smitte øst i Oslo

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 765 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er mer enn fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 179, som ligger lavest av bydelene i Oslo.

På Stovner er tallet 690 og i Alna bydel er det registrert 670 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 21.762 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Rundt en firedel av tilfellene, vel 5.100, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk i alderen opp til 29 år står for nesten 44 prosent av smittetilfellene i hovedstaden siden i fjor.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at han vil komme med nye tiltak for Oslo klokken 13 i ettermiddag.

147 på sykehus

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.035 nye smittetilfeller i Norge.

147 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var én mer enn dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at smittetallet for Oslo er ny døgnrekord for hovedstaden. Det er feil og er fjernet fra saken.