– De viktigste begrensningene for tempoet på vaksinering i Norge framover er antall tilgjengelige vaksiner og vaksinedoser, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag morgen.

For at FHIs mest optimistiske anslag – nemlig at alle over 18 er vaksinert i midten av september – skal slå til, må mye klaffe.

Det legges til grunn at tre nye vaksineprodusenter blir godkjent, noe som fører til flere vaksineleveranser til Norge, og at flere blir vaksinert.

Frem til nå har FHI distribuert 197.800 vaksinedoser til kommuner og spesialisthelsetjenesten, sier Stoltenberg på pressekonferansen.

95.000 doser med vaksine er denne uken sendt ut til kommunene. Det er mer enn det har vært sendt ut på én uke tidligere.

Rekordmange doser sendt ut

FHI vurderer kapasiteten i kommunene som tilstrekkelig. Over 135.000 personer er registrert vaksinert med første dose av koronavaksine. 30.066 har fått dose to, opplyser Folkehelseinstituttet.

Tirsdag fikk FHI den formelle dokumentasjonen om AstraZeneca-vaksinen. EUs legemiddeltilsyn (EMA) har godkjent vaksinen for alle voksne.

AstraZeneca fikk forrige uke kritikk for å levere færre vaksinedoser til EU enn det som var planen. Og antallet Astra-Zeneca-doser som Norge kan forvente å få betydelig nedjustert – fra 1.12 million til 193 000 i februar.

Samtidig er antallet Pfizer-doser er oppjustert.

Pfizer har opplyst om at Norge vil få ytterligere 900.000 doser i andre kvartal som et resultat av en produksjonsøkning, men FHI har foreløpig ikke mottatt detaljert informasjon om leveransen.

Audun Hågå er direktør i Statens legemiddelverk. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Johnson & Johnson kan bli godkjent i første kvartal

Audun Hågå i Statens legemiddelverk sier at det nå står tre vaksiner på trappene:

– Det ser ut til at Johnson & Johnson-vaksinen kommer først, her regner vi med en avgjørelse om godkjenning i første kvartal, sier Hågå.

Vurderingen av dokumentasjonen til vaksinen til Novavax begynte 3. februar.

Da EMA behandlet søknaden om godkjenning fra AstraZeneca, påpekte de at det manglet data for å vite hvor effektiv AstraZeneca-vaksinen er for eldre.

Og på pressekonferansen sier Stoltenberg at Norge vil anbefale bruk av vaksinen for dem som er yngre enn 65 år.

Dermed gjør Norge som Sverige, Tyskland og Frankrike. Heller ikke disse landene vil gi vaksinen til personer over 65 år. Risikogruppene under 65 år bør heller ikke få vaksinen, mener FHI.

AstraZeneca-vaksinen er godkjent i Norge for personer under 65 år. Foto: Thomson Reuters

Betyr ikke at AstraZeneca ikke er trygg

Lege Sara Vatle ved FHI sier at graden av beskyttelse for personer over 65 år er usikker, og det var ikke mulig å beregne effekt for personer over 55 år.

– Når det er sagt så betyr ikke det at vaksinen ikke har effekt for de over 55 år. Men fordi det var så få i studien vet man ikke hvor god beskyttelsen er i eldre aldersgrupper, sier Vatle.

Hun legger til at deltakerne mellom 55 og 65 år hadde tilsvarende immunrespons som personer som var yngre enn dem, og at FHI antar at beskyttelsen er tilsvarende for personer opp til 65 år.

Onsdag sa det sveitsiske legemiddelverket at det ikke finnes nok data på forholdet mellom risiko og fordeler til at de vil godkjenne AstraZenecas koronavaksine.

Godkjenningen bygger på resultater fra 4 studier med om lag 24.000 deltakere. Vaksinen viste 60 prosent beskyttelse mot covid-19 med symptomer, ifølge Hågå.

Svarene fra en større studie i USA er også ventet snart.

Hågå sier mange vil oppleve ubehag de første dagene etter vaksinasjon, men at nytten vurderes større enn risikoen for AstraZeneca-vaksinen.