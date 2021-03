Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer frem i det faglige grunnlaget som ble publisert nå klokken 12.

FHI har gjort en rekke analyser og har falt ned på at det er flest argumenter for å skjevfordele vaksinene i en periode fremover.

– Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Og det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, sier Stoltenberg.

FHI mener blant annet at flere vaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt.

De tror også at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser på nasjonalt nivå om Oslo prioriteres.

Helseminister Bent Høie skal etter alt å dømme presentere regjeringens konklusjon på en pressekonferanse klokka 14.

Vil prioritere Oslo øst, Lørenskog og Østfold-kommuner

FHI har utarbeidet to løsninger med ulik grad av skjevfordeling. En betydelig og en beskjeden.

Det beskjedne scenariet er at de hardest rammede bydelene i Oslo og flere andre østlandskommuner skal få 20 prosent flere vaksiner enn planlagt.

Dette omfatter bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. I tillegg kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Disse dosene skal tas fra bydeler og kommuner som har hatt fire eller færre innleggelser de siste seks månedene. Det er snakk om 330 steder som dermed vil få tre prosent færre vaksinedoser fremover, dersom regjeringen tar FHIs anbefalinger til følge.

Leder for bydelsutvalget i Stovner Rashid Nawaz sier til Dagbladet i dag at bydelen fikk 100 doser denne uka. Med FHIs anbefaling ville antallet altså vært 120.

Johansen er lettet

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har gjentatte ganger bedt om at regjeringen prioriterer Oslo og skjevfordeler vaksinene til hovedstaden.

– Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sa byrådsleder Johansen 9. februar.

Etter at anbefalingene fra FHI ble kjent, sier Johansen til NRK at han er lettet over at det nå legges opp til å endre strategien.

– Vi må selvsagt avvente regjeringens beslutning, og studere nøye hvordan forslaget slår ut for Oslo. Men vi er glade for at skjevfordeling mot områder med høyt smittetrykk støttes av Folkehelseinstituttet., sier Johansen til NRK.

– Oslo har gjennom hele pandemien hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene. Vaksinering i smitteutsatte områder vil komme hele landet til gode, sier han.

I dag stengte Oslo på ny ned etter at den engelske virusvarianten har ført til en kraftig økning i smitten igjen.

Seks av ti vil endre strategi

I en meningsmåling TV 2 har fått utført svarer 59 prosent av de spurte at folkerike og smitteutsatte kommuner bør prioriteres i en ny vaksinestrategi.

Samtidig har 26 ordførere i Møre og Romsdal sendt brev til helseminister Bent Høie hvor de advarer mot å gå bort fra dagens strategi, ifølge Klassekampen.

I forrige måned gikk 65 ordførere på Østlandet sammen om et opprop om skjevfordeling.

Debatten om tett befolkede byer eller steder med smitteutbrudd bør få en større andel av vaksinene, har tatt fyr etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) gikk ut i VG og kritiserte Oslo-byrådet for dårlig håndtering av pandemien.

Byrådsleder Raymond Johansen sa til NRK i går at det kan bli aktuelt å prioritere vaksinering i bydeler med høyt smittetrykk etter at de eldste og risikogruppene i byen er vaksinert.

Nakstad: Liten effekt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG i dag at Norge har så få vaksiner at det har liten effekt på å forhindre smitte.

– Foreløpig er vaksinasjonen et tiltak i Norge for å beskytte den enkelte mot alvorlig sykdom. Det er ikke et tiltak som i stor grad har påvirket smittespredningen. Det vil det heller ikke være før vi har fått veldig mange vaksinedoser frem mot sommeren når en stor del av den voksne befolkningen er vaksinert, sier Nakstad.

Han sier at selv om man hadde gitt alle tilgjengelige vaksinedoser til Oslo, ville det ikke hatt særlig effekt.